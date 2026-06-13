देश के युवाओं की लगी लॉटरी: जुलाई 2027 तक नौकरी जॉइन करने पर मिलेंगे ₹15,000, जानिए उठा सकते हैं PM विकसित भारत रोजगार योजना का फायदा!

देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई डेवलपमेंट प्रोग्राम और योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्ही में से एक है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. देश को 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प में यह योजना भी काफी अहम रोल अदा कर रही है. भारत सरकार ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा करीब ₹99,446 करोड़ के भारी-भरकम बजट को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य अगले दो सालों में देश के अंदर 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोज़गार के अवसर बढ़ाना है. इस योदना के तहत नई नौकरी जॉइन करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है लेकिन समझने वाली यह है कि इससे युवाओं और कंपनियों को क्या फायदा होगा? योजना में कैसे आवेदन करना है और क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं, यहां जानिए विस्तार से-

प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना

युवाओं के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना कोई आम योजना नहीं, बल्कि एक ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव’ (ELI) स्कीम है. सीधे शब्दों में कहें तो इस स्कीम के तहत नई नौकरियां देने वाली कंपनियों और नौकरी पाने वाले युवाओं, दोनों को सरकार की तरफ से नकद इनाम (Incentive) मिलता है.

एंप्लॉईज को फायदा: अपनी पहली नौकरी जॉइन करने और मार्केट में पहला कदम रखने वाले युवाओं को काम करने के लिए प्रेरित करना और आर्थिक मदद देना.

कंपनियों क फायदा: उन कंपनियों या फैक्ट्रियों को सपोर्ट करना जो नए एंप्लॉईज को अपने यहां काम पर रख रहे हैं.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत इन एंप्लॉईज को लाभ मिलेगा, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच अपनी पहली नौकरी जॉइन की है. इसका पूरा जिम्मा श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय और भविष्य निधि संगठन (EPFO) के हाथों में है, इसलि एंप्लॉई का EPFO में रजिस्टर होना भी आवश्यक है.

यदि आप भी पहली बार किसी ऐसी कंपनी को जॉइन कर रहे हैं जो EPFO के दायरे में आती है और आपकी टोटल सैलरी ₹1,00,000 प्रति महीने तक है तो आप भी योजना के तहत आर्थिक सहायता के हकदार हैं.

इस तरह नए एंप्लॉईज की सोशल सिक्योरिटी (PF) का दायरा बढ़ेगा और नौकरी पक्की होगी.

ऑन-जॉब ट्रेनिंग से काम सीखने का मौका मिलेगा.

फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स से पैसों का मैनेजमेंट समझ आएगा.

कैसे मिलेगी सहायता राशि?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार आपको ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता देगी जो दो किस्तों में मिलेगी-

पहली किस्त: जब आपकी जॉब की जॉइनिंग को 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो पहली किस्त सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के डाल दी जाएगी.

दूसरी किस्त: जॉब जॉइनिंग के 12 महीने पूरे करने पर बची रकम भी एक सेविंग्स स्कीम में डाल दी जाएगी जो बाद में आपको ही मिल जाएगी.

आवश्यक शर्त: योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आपको आर्थिक लाभ के साथ-साथ EPFO द्वारा तय एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी करना होगा ताकि एंप्लॉईज को शुरुआत से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हुनर आ जाए.

यहां जानें आवेदन का पूरा तरीका

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत सबसे पहले सभी फर्स्ट-टाइमर्स को उमंग (UMANG) ऐप पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेनरेट करना होगा.

इसके बाद प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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