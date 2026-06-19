Pm Viksit Bharat Rozgar Yojana: 15 लाख लोगों की लगी लॉटरी! पीएम मोदी आज जारी करेंगे ₹2400 करोड़, इन लोगों को होगा फायदा

Pm Viksit Bharat Rozgar Yojana: देश के करोड़ों युवाओं और छोटे व्यवसायों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे. इस पहल का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना, नए कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना और उद्योगों को ज्यादा नौकरियां देने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस राशि का लाभ लगभग 15 लाख नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से मिलेगा.

नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या फायदा होगा?

योजना के तहत पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है. वहीं, जो कंपनियां या संस्थान नए कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, उन्हें हर कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे रोजगार गति और तेज होगी.

रोजगार बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया योजना का दायरा

शुरुआत में ये योजना मेन रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी, लेकिन अब इसके दायरे का विस्तार कर दिया गया है. सरकार ने योजना के लाभ की अवधि भी बढ़ाकर चार साल तक कर दी है, ताकि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को लंबे समय तक इसका फायदा मिल सके.

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार अवसर तैयार करना है. आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2025 से अब तक 63 लाख से अधिक युवा पहली बार औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बन चुके हैं.

महिलाओं और छोटे व्यवसायों को भी मिल रहा लाभ

योजना का प्रभाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है. अब तक लाभ पाने वाले नए कर्मचारियों में करीब 30 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं. वहीं, योजना के पार्ट-बी का फायदा उठाने वाले 80 प्रतिशत से अधिक संस्थान ऐसे छोटे व्यवसाय हैं, जहां 25 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं. इससे साफ है कि ये योजना छोटे उद्यमों को मजबूती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

देशभर के 200 औद्योगिक क्लस्टर्स जुड़ेंगे कार्यक्रम से

आज शाम 5 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी. लगभग 200 औद्योगिक क्लस्टर्स इस आयोजन से वर्चुअली जुड़ेंगे. कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय और राज्य मंत्री, सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए कहा है कि सरकार का फोकस रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर है. उनके अनुसार, ये पहल देश की युवा शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.