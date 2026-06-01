क्या है पीएम SVANidhi Yojana, जिसके तहत मिला 17,800 करोड़ का लोन? जानें कैसे करें आवेदन

PM SVANidhi Yojana: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना देश के रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई एक बड़ी पहल है. इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकता है, ताकि छोटे व्यापारी अपने काम को फिर से शुरू या बढ़ा सकें. समय के साथ ये योजना सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम बन गई है.

पिछले 6 सालों में इस योजना के तहत 1.12 करोड़ से ज्यादा कोलेटरल-फ्री लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹17,800 करोड़ से ज्यादा है. करीब 75.5 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं.

क्या है योजना का उद्देश्य?

इस योजना का मेन लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना है. इससे छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वे आत्मनिर्भर बन पाते हैं.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

वहां Applicant ऑप्शन चुनकर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें.

इसके बाद अपनी कैटेगरी, सर्वे नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

फिर लास्ट में बैंक डिटेल्स डालकर फॉर्म सबमिट कर दें.

लोन की सुविधा और लाभ

इस योजना के तहत ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की तीन चरणों में बिना गारंटी लोन मिलता है. समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं. सफल भुगतान करने वाले लाभार्थियों को ₹30,000 तक की लिमिट वाला UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है.

योजना के माध्यम से 55 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है. अब तक इन लाभार्थियों ने 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग ₹8.96 लाख करोड़ है. इससे डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिली है.

लोन कहां से मिलेगा?

इस योजना के तहत विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थाएं जैसे अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थान लोन प्रदान करते हैं. इसका संचालन SIDBI द्वारा किया जाता है. आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे KYC दस्तावेज जरूरी होते हैं.