इस शानदार स्कीम में डालें ₹55, हर महीने आते रहेंगे ₹3000; सरकारी नौकरी के बिना पति-पत्नी ले पाएंगे डबल बेनिफिट!

बुढ़ापे की चिंता तो हर किसी को होती है. फिर चाहे नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. दोनों ही केस में न तो पेंशन मिलती है और न बुढ़ापे की सुरक्षा. हालांकि फैक्ट्री, कंपनी या सरकारी नौकरी में काम करने वाले तो फिर भी अपने बुढ़ापे का इंतजाम किसी तरह कर लेते हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र जैसे- रिक्शा चालक, सब्जी वाले, दिहाड़ी मजदूर और घरों में काम करने वाले लोगों की इतनी इनकम ही नहीं होती कि उससे भविष्य की प्लानिंग हो जाए. इसी समस्या को टार्गेट करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाई गई, जिसने विशेष तबके की चिंता दूर कर दी. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि आप सिर्फ 55 रुपये स्कीम में जमा करके बुढ़ापे की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि स्कीम में रिटायरमेंट की एज पर हर महीने 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है.

पीएम श्रम योगी मानधन योजना

साल 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई जिसमें सिर्फ असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को शामिल किया गया है. जो लोग घरों में छोटे-मोटे काम करते रोजी-रोटी चलाते हैं. रेहड़ी वाले, पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, खेतिहर मजदूर, मोची, धोबी और बुनकर आदि को शामिल किया गया है.

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 18 साल से 40 साल की आयु के लोग निवेश कर सकते हैं. स्कीम की एक शर्त भी है कि महीने की इनकम 15,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए.

जो लोग पहले से ही किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं. EPFO, ESIC या NPS के मेंबर हैं. इनकम टैक्स पेयर हैं. वो स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.

हर महीने कितने पैसे देने होंगे

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत कम से कम 50 रुपये और अधिकतम 200 रुपये का निवेश कर सकते हैं. आप जितना पैसा मानधन स्कीम में डालेंगे, सरकार भी बराबरी से उतना ही पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. इस योजना में मिलने वाले ब्याज की रकम लाभार्थ की आयु पर निर्धारित करती है.

मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है तो पीएम मानधन योजना से जुड़ने पर आपको सिर्फ 55 रुपये महीने देने हैं, शेष 55 रुपये सरकार अपनी तरफ से आपकी पेंशन में योगदान करेगी. इस तरह आपके खाते में हर महीमे 110 रुपये जमा होंगे. यदि 29 की आयु में जुड़े हैं तो 100 रुपये निवेश करने होंगे, जबकि 40 की आयु वालों को हर महीने 200 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा.

इस पेंशन स्कीम में कैसे जुड़ें

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में सिर्फ 60 की आयु तक ही निवेश करना है. जैसे ही आप 61वें वर्ष में कदम रखते हैं तो स्कीम में निवेश बंद हो जाता है और हर महीने 3,000 की पेंशन चालू हो जाती है. इस स्कीम में आवेदन करने का तरीका भी आसान है. आपको अलग से कोई कागजी प्रक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ नजदीकी जन सुविधा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करना है.

ये दस्तावेज तैयार कर लें

पीएम मानधन पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट या जन धन खाता होना चाहिए. यदि सभी दस्तावेज तैयार हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं. इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपका खाता पेंशन स्कीम से लिंक कर दिया जाएगा और हर महीने पेंशन की रकम खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगी.आप चाहें तो योजना की ऑफिशियल साइट maandhan.in पर भी आवेदन कर सकते हैं.

बीच में छोड़ने या मृत्यु के केस में पैसा कहां जाता है?

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि काम न मिले, आमदनी बंद हो जाए या मृत्यु के केस में पैसा डूब तो नहीं जाएगा? लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि योजना से बाहर निकलना चाहें तो जमा राशि का क्या होगा? तो आपको बता दें कि कोई भी लाभार्थी निवेश के 10 साल के अंदर योजना से बाहर निकल सकता है. ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज समेत सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

यदि किसी कारणवश लाभार्थी की 60 साल के पहले मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना को जारी रखने के लिए निवेश कर सकता है जिसका पैसा उसी को पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा.

यदि 60 साल तक स्कीम में निवेश किया था और लाभार्थी की साल-दो साल पेंशन लेने के बाद ही मृत्यु हो जाती है तो जीवनसाथी को पेंशन की राशि का 50% यानी 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलते रहेंगे.

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