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‘इतिहास रचने के करीब संसद’, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में क्या बोले पीएम मोदी?

Women Reservation Bill: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया. PM मोदी ने कहा, 'हमारे देश की संसद एक नया इतिहास बनाने के करीब है.

By: Preeti Rajput | Published: April 13, 2026 12:56:21 PM IST

'इतिहास रचने के करीब संसद', नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में क्या बोले पीएम मोदी?
'इतिहास रचने के करीब संसद', नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में क्या बोले पीएम मोदी?


Women Reservation Bill: केंद्र सरकार ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर संसद में विशेष सत्र रखा है. इससे पहले पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ का आयोजन किया जा रहा है. इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया.

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PM मोदी का भाषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘देश की विकास यात्रा में इन अहम पडावों के बीच, भारत 21वीं सदी के सबसे बडे संस्थानों में से एक में एक फैसला लेने वाला है। मैं बडी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह 21वीं सदी के सबसे अहम संस्थानों में से एक में एक अहम फैसला है। यह फैसला महिला शक्ति को समर्पित है। यह महिला शक्ति के सम्मान को समर्पित है।’

संसद इतिहास लिखने जा रही

PM मोदी ने कहा, ‘हमारे देश की संसद एक नया इतिहास बनाने के करीब है। एक नया इतिहास जो अतीत के सपनों को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतावादी हो, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा न हो, बल्कि हमारे वर्क कल्चर का हिस्सा हो, हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो।’

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संसद के बजट सेशन की स्पेशल मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘2023 में, नई संसद में, हमने महिला शक्ति वंदन एक्ट के रूप में पहला कदम उठाया। इसे समय पर लागू करने और हमारी डेमोक्रेसी में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए, संसद के बजट सेशन की एक स्पेशल मीटिंग 16 अप्रैल को होने वाली है। उससे पहले, आज का नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम हो रहा है, जिसके जरिए हमें देश की बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है।’

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नारी शक्ति वंदन एक्ट

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘दशकों से, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की जरूरत सभी को महसूस हुई है। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन एक्ट पेश किया गया, तो सभी पार्टियों ने इसे पास करने का सपोर्ट किया और एकमत से कहा कि इसे 2029 तक लागू कर दिया जाना चाहिए। हमारे सभी अपोजिशन साथियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि इसे 2029 में लागू कर दिया जाना चाहिए।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमारे देश में प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, महिलाओं ने अपनी यूनिक लेगेसी बनाई हैं। आज भी हमारे देश में महिलाएं प्रेसिडेंट से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक, अहम पदों पर हैं। उन्होंने देश की इज्जत और गर्व दोनों को बढाया है।’

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Tags: home-hero-pos-1Nari Shakti VandanParliament special sessionpm modiWomen Reservation Bill
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