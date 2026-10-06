पीएम मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान! सरकार का MSME पर फोकस, 10 हजार करोड़ के फंड के साथ लॉजिस्टिक्स के लिए नई अथॉरिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी बनाने और MSME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड बनाने का फैसला किया है.

ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की प्लानिंग

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हाईवे और रेलवे समेत देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतर प्लानिंग के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाएगी. यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करेगी और केंद्र व राज्य सरकारों के साथ मिलकर परिवहन व्यवस्था की योजना तैयार करेगी.

MSME में भी हुआ अहम फैसला

इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा. इससे खासकर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े MSME को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी. साथ ही कई देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है.

विकसित भारत 2047 की अवधारणा की ओर एक कदम

इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों, विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावों, और ‘विकसित भारत 2047’ के रोडमैप व नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर मंथन किया गया. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे सेवा तीर्थ में आयोजित की गई.

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