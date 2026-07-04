Home > देश > जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति

जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति

PM Modi Speech: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को गुस्से में डाल दिया है. हर देश परेशान है. इस युद्ध ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा एनर्जी संकट पैदा कर दिया है. बड़े-बड़े देश इस समय फ्यूल की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन नए भारत की इच्छाशक्ति और कोशिशों ने इस सबसे बड़े संकट को दूर कर दिया है.

By: Shristi S | Published: July 4, 2026 3:47:39 PM IST

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई रणनीति
पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई रणनीति


PM Modi on Global Fuel Crisis: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को गुस्से में डाल दिया है. हर देश परेशान है. इस युद्ध ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा एनर्जी संकट पैदा कर दिया है. बड़े-बड़े देश इस समय फ्यूल की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन नए भारत की इच्छाशक्ति और कोशिशों ने इस सबसे बड़े संकट को दूर कर दिया है. भारत ने हर लेवल पर सही फैसले लिए.

उसने समय रहते संकट का अंदाजा लगाया और एक असरदार स्ट्रैटेजी बनाई. उसने भारत के रिसोर्स का बैलेंस्ड इस्तेमाल किया और भारत की डिप्लोमैटिक ताकत का पॉजिटिव इस्तेमाल किया. तभी भारत इस संकट से उबर पाया. जब कुछ ताकतें जनता में अफवाहें और डर फैलाने में लगी थीं, तब दिन-रात जो काम किया गया, और जिस तरह से हालात को संभाला गया, वह इतिहास में लिखा जाएगा.

You Might Be Interested In

पीएम मोदी ने संकट के बीच अफवाह फैलाने वालों पर भी साधा निशाना

PM मोदी ने संकट के बीच अफवाहें फैलाने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गलत इरादे वाले कामयाब नहीं हुए. उन्होंने आगे कहा कि दूर-दराज के इलाकों में सप्लाई की कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन कहीं भी कोई कमी नहीं होने दी गई. उन्होंने कहा कि अकेले अप्रैल से जून के बीच तेल कंपनियों को डीजल और पेट्रोल पर लगभग ₹75,000 करोड़ का नुकसान हुआ. इस रकम का इस्तेमाल नई रिफाइनरी बनाने में किया जा सकता था, लेकिन इस नुकसान को कवर करने की ज़िम्मेदारी सरकारी खजाने पर आ गई. हमने एक्साइज़ ड्यूटी भी ₹10 प्रति लीटर कम कर दी ताकि जनता पर ज़्यादा बोझ न पड़े.

‘संकट में भारत की डिप्लोमेसी दिखाई’- पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि युद्ध के इस समय में दूसरे देशों के साथ भारत की दोस्ती बहुत कीमती साबित हुई. संकट शुरू होने से पहले, भारत सिर्फ़ 25-26 देशों से फ्यूल इंपोर्ट करता था. लेकिन संकट के समय, भारत की डिप्लोमेसी बहुत कीमती साबित हुई. दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते बहुत कीमती साबित हुए. युद्ध के दौरान, भारत ने 40 से ज़्यादा देशों से फ्यूल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया. भारत ने दुनिया को साफ मैसेज दिया कि देश का हित और उसके नागरिकों का हित सबसे ऊपर है. हमने ‘नागरिक देवो भव’ (नागरिक ही भगवान हैं) के मंत्र के साथ काम किया.

हम दिन-रात काम करते हैं- पीएम मोदी

PM मोदी ने कहा हमारी सरकार सिर्फ़ नींव के पत्थर नहीं रखती, हम दिन-रात काम करते हैं. मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में 10-12 जगहों पर लाखों लोग इकट्ठा हुए. मैं स्क्रीन पर देख रहा था, और मुझे वहां लोग दिख रहे थे. मैं उन सभी को सलाम करता हूं.

उन्होंने कहा इस लड़ाई के हर इंच ने हमें आत्म-सम्मान को प्राथमिकता देना सिखाया है. एक देश और एक व्यक्ति का आत्म-सम्मान तभी बना रह सकता है जब वे आत्मनिर्भर हों, दूसरों पर कम से कम निर्भर हों. राजस्थान ने विकास और आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाया है. आज का दिन इस बात का सबूत है कि BJP सरकारें सिर्फ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास नहीं करतीं; वे उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात काम करती हैं.

Tags: fuelindianarendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति
जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति
जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति
जब दुनिया में मची फ्यूल की किल्लत… पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने कैसे टाला ईंधन संकट? पीएम मोदी ने बताई पूरी रणनीति