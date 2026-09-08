Mumbai: पीएम मोदी के मुंबई इवेंट से पहले सुरक्षा में सेंध! फर्जी ID और बंदूक के साथ घुसे 3 लोग; पुलिस बोलीं- दौरे से कोई कनेक्शन…

PM Narendra Modi Mumbai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मुबंई दौरे से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसा मामला सामने आया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया. पीएम मंगलवार 8 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करने वाले हैं. BKC स्थित उस इलाके में दो लोगों को हिरासत में लिया गया, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां होनी थीं. इनमें से एक युवक कथित तौर पर खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का अधिकारी बताकर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. जांच में उसके पास मौजूद पहचान पत्र संदिग्ध पाया गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक शख्स के पास बंदूक थी. जांच में मुंबई पुलिस ने बताया कि घटना कल यानी 7 सितंबर 2026 की है.

क्या है पूरा मामला?

मामला BKC के जियो वर्ल्ड प्लाजा से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, 24 साल के रोहन पारेख ने खुद को PMO अधिकारी बताया और उसके पास PMO का कथित फर्जी ID कार्ड मिला. जांच के दौरान कार्ड की सत्यता पर सवाल उठे. पुलिस का आरोप है कि रोहन एक बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंचा था. इस बॉडीगार्ड की पहचान दिलीप कुंदे के रूप में हुई है, जो पहले सेना समें रह चुका है. पुलिस ने बताया कि उसके पास मौजूद हथियार लाइसेंसी था.

जांच के दौरान तरुण कुमार का भी जिक्र

जांच में तरुण कुमार नाम के एक अन्य व्यक्ति का भी जिक्र सामने आया है. आरोप है कि उसने खुद को PMO का एडिशनल सेक्रेटरी बताते हुए रोहन को ईमेल के जरिए कार्ड उपलब्ध कराया था. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तरुण कुमार वास्तव में PMO से जुड़ा था या फिर यह पूरा फर्जीवाड़ा था. रोहन का दावा है कि उसे PMO में नौकरी का ऑफर भी मिला था और वह खुद इस कथित फर्जी जानकारी का शिकार हुआ है.

क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि मामले में एक और व्यक्ति की भूमिका की जांच जरूरी है. रोहन के वकील ने कहा कि उसे PMO के एडिशनल सेक्रेटरी के नाम से ईमेल मिला था. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आरोपी को PMO के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल की जानकारी थी. वकील के मुताबिक, रोहन एक दिन पहले कार्यक्रम स्थल के पास गया था और एक मॉल से परफ्यूम भी खरीदा था. रोहन BSc मैथ्स और फाइनेंस से पढ़ा हुआ बताया गया है.

मामले पर मुंबई पुलिस का आधिकारिक बयान

मुंबई पुलिस के मुताबिक, तीन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक संदिग्ध GVT ID कार्ड का इस्तेमाल किया और बंदूक लेकर मॉल की सिक्योरिटी को चकमा देकर BKC के जियो वर्ल्ड प्लाजा में जबरदस्ती घुस गए. BKC PS में BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारी का रूप धरकर घुसना और हथियार लेकर गैर-कानूनी तरीके से घुसना शामिल है. क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है. हथियार लाइसेंसी पाया गया है और इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घटना सोमवार की है और इसका पीएम मोदी के दौरे से कोई संबंध नहीं है.

Three men allegedly used a suspicious government ID card and forced their way, armed with a firearm, past mall security into Jio World Plaza, BKC. An FIR has been filed at BKC PS under various BNS sections, including impersonation of a public servant and unlawful entry while… pic.twitter.com/A450lbcc07 — IANS (@ians_india) September 8, 2026

फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.