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Morning Consult Survey 2026: दुनिया में फिर No.1 बने PM मोदी, ट्रंप समेत बाकी नेता रह गए बहुत पीछे

Morning Consult Survey 2026: इस डेटा के आधार पर वे दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों से काफी आगे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 25, 2026 8:49:15 PM IST

दुनिया में फिर No.1 बने PM मोदी
दुनिया में फिर No.1 बने PM मोदी


PM Modi Popularity: अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म ‘मॉर्निंग कंसल्ट’ द्वारा किए गए हालिया ग्लोबल सर्वे के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरे हैं. उन्हें 68 प्रतिशत की ज़बरदस्त अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है. ‘ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर’ का हिस्सा यह डेटा, PM मोदी की लगातार बनी हुई ‘घरेलू लोकप्रियता’ और ‘बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान’ को दिखाता है. इस डेटा के आधार पर वे दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों से काफी आगे हैं.

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दूसरे स्थान पर 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष

इस सर्वे में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, दोनों को 62 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है. ये ताज़ा अप्रूवल रेटिंग 2 से 8 मार्च, 2026 के बीच इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित हैं. ये रेटिंग, सर्वे में शामिल हर देश के वयस्कों के विचारों का पिछले सात दिनों का ‘सिंपल मूविंग एवरेज’ दिखाती हैं.

क्या है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग?

इस ट्रैकर से PM मोदी की स्थिति और दूसरे जाने-माने पश्चिमी नेताओं की स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39 प्रतिशत है, जबकि UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की अप्रूवल रेटिंग 24 प्रतिशत रही.

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इस लिस्ट में और नीचे देखें तो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस सर्वे में सबसे कम रेटिंग वाले नेताओं में से एक बने हुए हैं. उनकी अप्रूवल रेटिंग 17 प्रतिशत है, जबकि उन्हें नापसंद करने वालों की रेटिंग 75 प्रतिशत है.

किस हिसाब से दी गई रेटिंग?

‘मॉर्निंग कंसल्ट’ ने बताया कि ये ताज़ा रेटिंग, सर्वे में शामिल हर देश के वयस्कों के विचारों का “पिछले सात दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज” दिखाती हैं. PM मोदी की कुल अप्रूवल रेटिंग काफी ज़्यादा बनी हुई है; सिर्फ़ 26 प्रतिशत लोगों ने उन्हें नापसंद किया है. यह आंकड़ा ट्रैकर में शामिल ज़्यादातर दूसरे नेताओं के मुकाबले काफी कम है.

जुलाई 2025 की रेटिंग में भी टॉप पर

यह लगातार बढ़त जुलाई 2025 की एक पिछली रिपोर्ट के बाद भी बनी हुई है. उस रिपोर्ट में भी प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के तौर पर “मज़बूत स्थिति” में दिखाया गया था, और उनकी अप्रूवल रेटिंग “75 प्रतिशत” थी.

उस पिछली रिपोर्ट में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग 59 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर थे, जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली 57 प्रतिशत रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर थे. इसकी तुलना में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो “पिछले साल ही दोबारा सत्ता में आए थे,” उस सर्वे में 44 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ आठवें स्थान पर थे. 

जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे 

इस उपलब्धि के साथ, PM मोदी अब इस भूमिका में लगातार सेवा करने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से ही पीछे हैं. PM मोदी, जिन्होंने मई 2024 में अपना “लगातार तीसरा कार्यकाल” शुरू किया था, इस शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गया है. हाल ही में, उन्होंने ‘पद पर 4,079 दिन पूरे कर लिए हैं’ और आधिकारिक तौर पर इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए, ‘बिना किसी रुकावट वाले कार्यकाल’ में भारत के ‘दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री’ बन गए हैं.

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Tags: Global Leader Rankingshome-hero-pos-1Morning Consult Survey 2026pm modiPM Modi PopularityWorld Leaders Comparison
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