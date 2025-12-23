Home > खेल > PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया

PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया

PM Modi Meets Neeraj Chopra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर मुलाकात की फोटो भी शेयर की.

By: Hasnain Alam | Published: December 23, 2025 5:58:41 PM IST

PM Narendra Modi Meets Neeraj Chopra
PM Narendra Modi Meets Neeraj Chopra


PM Modi Meets Neeraj Chopra-Himani Mor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात की. यह मुलाकात प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई. इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर तस्वीर शेयर कर दी. इसके बाद नीरज चोपड़ा ने भी मुलाकात को लेकर धन्यवाद कहा.

You Might Be Interested In

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, “मंगलवार सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात की. हमारी खेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई.”

नीरज चोपड़ा ने क्या लिखा?

इस पोस्ट को नीरज चोपड़ा ने शेयर करते हुए लिखा- “आपके समय के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. खेलों के प्रति आपका विजन और समर्थन हम सभी भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है.”

You Might Be Interested In

बता दें कि जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा था. इसके बाद 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी थी.

इसी साल लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे नीरज चोपड़ा

नीरज चोपड़ा को इस साल प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई थी. इससे पहले नीरज चोपड़ा मई 2016 में भारतीय सेना की 4 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में बतौर नायब सूबेदार शामिल हुए थे.

बता दें कि नीरज चोपड़ा को पद्म श्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड, अर्जुन अवॉर्ड, परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है.

नीरज चोपड़ा ने 2025 सीजन में पेरिस डायमंड लीग और बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक सहित चार प्रतियोगिताएं अपने नाम कीं. उन्होंने मई में इतिहास रचा. वह किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 90 मीटर की दूरी पार करने वाले पहले भारतीय बने.

उन्होंने दोहा डायमंड लीग में अपनी तीसरी कोशिश में 90.23 मीटर का शानदार थ्रो किया. उस समय पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए उनकी तारीफ की थी. उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया था.

जनवरी में हुई थी हिमानी मोर और नीरज चोपड़ा की शादी

नीरज चोपड़ा ने 25 जनवरी 2025 को हिमानी मोर से शादी रचाई थी. हरियाणा के लारसौली में जन्मीं हिमानी मोर एक टेनिस खिलाड़ी रही हैं. उनके शादी समारोह में कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे. एक बार फिर दोनों पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चर्चा में हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Himani Morneeraj chopra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना जिम में समय बर्बाद किए घर पर ही करें...

December 25, 2025

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025
PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया
PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया
PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया
PM Modi ने की नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात, क्या हुई बात? खुद बताया