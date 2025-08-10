PM मोदी ने खोले बड़े राज़: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डिजिटल इंडिया तक! पढ़िए उन्होंने क्या-क्या कहा?

PM नरेंद्र मोदी ने आज देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु का दौरा किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और देश की प्रगति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और नम्मा मेट्रो की येलो लाइन शुरू करने की घोषणा की, जो बेंगलुरुवासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी।

ऑपरेशन सिंदूर: भारत का नया और शक्तिशाली चेहरा

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत भारत ने आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। यह अभियान भारतीय सेना की सीमापार जाकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने की क्षमता और रणनीतिक ताकत का परिचायक है। मोदी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत के नए स्वरूप से अवगत कराया है। यह भारत की ताकत और साहस का प्रमाण है।”

अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व विकास

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक उन्नति पर भी गर्व जताया। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे नंबर पर पहुंच गई है और भविष्य में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। यह सफलता निरंतर विकास, नवाचार और समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव

मोदी ने मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को भी अहम उपलब्धि बताया। 2014 में देश के केवल 5 शहरों में मेट्रो सेवा थी, जो अब बढ़कर 24 शहरों तक पहुंच चुकी है, और कुल मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क भी दोगुना होकर 40,000 किलोमीटर पहुंच गया है। देश में 74 नए हवाई अड्डे बने हैं, जिससे आवागमन और वाणिज्य दोनों क्षेत्र में सुधार हुआ है।

डिजिटल इंडिया: गांव-गांव तक तकनीक

प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटलाइजेशन की गति पर जोर देते हुए कहा कि अब डिजिटल तकनीक गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। देश में 50 प्रतिशत से अधिक रियल-टाइम लेनदेन UPI के माध्यम से हो रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की सफलता का प्रतीक है।

आत्मनिर्भर तकनीकी भारत का लक्ष्य

पीएम मोदी ने देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षा जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं, और अब यह समय है कि हम भारत की तकनीकी जरूरतों को प्राथमिकता दें। हर क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का उपयोग बढ़ रहा है, और भारत को इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु दौरा भारत की प्रगति और तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डिजिटल इंडिया तक, पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत बनाने का संदेश दिया है। इस दौरे से बेंगलुरु समेत पूरे देश के लिए विकास की नई उम्मीदें जगी हैं।