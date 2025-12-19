Home > देश > PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’

PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’

PM Modi Namrup Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर शनिवार यानी 20 दिसंबर से असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे नामरूप में जाएंगे. इस बीच उनके दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, जनसभा स्थल तैयार करने के लिए एक बुजुर्ग महिला के पके हुए धान के खेत में जबरन पत्थर डलवा दिए गए, जिससे लोगों में गुस्सा है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 19, 2025 2:22:50 PM IST

PM Modi Namrup Visit
PM Modi Namrup Visit


PM Modi Assam Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को असम के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘बैम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल–2′ के उद्घाटन से होगी. साथ ही भारत रत्न डॉ. गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी पीएम मोदी अनावरण करेंगे. साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद वे 21 दिसंबर को डिब्रूगढ़ के नामरूप दौरे पर रहेंगे.

You Might Be Interested In

इस बीच पीएम मोदी के नामरूप दौरे से पहले एक विवाद शुरू हो गया है. पीएम मोदी की रैली को लेकर जनसभा स्थल तैयार करने के लिए अधिकारियों ने एक बुजुर्ग महिला के पके हुए धान के खेत में जबरन पत्थर डलवा दिए. इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा है.

बुजुर्ग महिला की हो गई बर्बाद

बुजुर्ग महिला ने, जिसके खेत में पत्थर डलवाए गए और उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसने अधिकारियों से अपना गुस्सा जाहिर किया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वह अधिकारियों से पूछती हैं- ‘क्या आप लोग इंसान हैं या राक्षस?’. फिहाल लोग प्रशासन पर दिखावटी तैयारियों के लिए किसानों की आजीविका को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं.

You Might Be Interested In

गौरतलब है कि पीएम मोदी नामरूप में एक नए अमोनिया-यूरिया प्लांट की आधारशिला रखने के लिए पहुंचने वाले हैं. नामरूप में 10,000 करोड़ रुपये की लागत नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र का निर्माण होना है.

संयंत्र से कृषि सहायता प्रणालियों को मिलने की उम्मीद

यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक इकोसिस्टम और कृषि सहायता प्रणालियों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. प्रस्तावित यूनिट, जिसकी अनुमानित वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन मीट्रिक टन है. 

इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट भी किया. उन्होंने लिखा- “प्रधानमंत्री की यात्रा सफल और बिना किसी रुकावट के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि वह असम को दो बड़ी पहल- गुवाहाटी एयरपोर्ट और नामरूप अमोनिया-यूरिया प्लांट- तोहफे में देने वाले हैं.”

‘परीक्षा पर चर्चा’ भी करेंगे पीएम मोदी

यहां यह भी बता दें कि पीएम मोदी अपने असम दौरे के दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर की सुबह, ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम के तहत ब्रह्मपुत्र नदी में नौकायन के दौरान छात्रों के साथ विशेष संवाद करेंगे. फिर वे पश्चिम बोरागांव में असम आंदोलन के 855 शहीदों की स्मृति में बने नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा भी करेंगे.

You Might Be Interested In
Tags: assamDibrugarhguwahatihimanta biswa sarmanarendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’
PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’
PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’
PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’