PM मोदी की रैली के लिए अधिकारियों ने धान के खेत में डलवाए पत्थर, गुस्से में बुजुर्ग महिला ने पूछा- ‘आप लोग इंसान हैं या राक्षस’

PM Modi Assam Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को असम के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘बैम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल–2′ के उद्घाटन से होगी. साथ ही भारत रत्न डॉ. गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी पीएम मोदी अनावरण करेंगे. साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद वे 21 दिसंबर को डिब्रूगढ़ के नामरूप दौरे पर रहेंगे.

इस बीच पीएम मोदी के नामरूप दौरे से पहले एक विवाद शुरू हो गया है. पीएम मोदी की रैली को लेकर जनसभा स्थल तैयार करने के लिए अधिकारियों ने एक बुजुर्ग महिला के पके हुए धान के खेत में जबरन पत्थर डलवा दिए. इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा है.

बुजुर्ग महिला की हो गई बर्बाद

बुजुर्ग महिला ने, जिसके खेत में पत्थर डलवाए गए और उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसने अधिकारियों से अपना गुस्सा जाहिर किया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वह अधिकारियों से पूछती हैं- ‘क्या आप लोग इंसान हैं या राक्षस?’. फिहाल लोग प्रशासन पर दिखावटी तैयारियों के लिए किसानों की आजीविका को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं.

गौरतलब है कि पीएम मोदी नामरूप में एक नए अमोनिया-यूरिया प्लांट की आधारशिला रखने के लिए पहुंचने वाले हैं. नामरूप में 10,000 करोड़ रुपये की लागत नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र का निर्माण होना है.

संयंत्र से कृषि सहायता प्रणालियों को मिलने की उम्मीद

यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक इकोसिस्टम और कृषि सहायता प्रणालियों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. प्रस्तावित यूनिट, जिसकी अनुमानित वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन मीट्रिक टन है.

इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट भी किया. उन्होंने लिखा- “प्रधानमंत्री की यात्रा सफल और बिना किसी रुकावट के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि वह असम को दो बड़ी पहल- गुवाहाटी एयरपोर्ट और नामरूप अमोनिया-यूरिया प्लांट- तोहफे में देने वाले हैं.”

‘परीक्षा पर चर्चा’ भी करेंगे पीएम मोदी

यहां यह भी बता दें कि पीएम मोदी अपने असम दौरे के दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर की सुबह, ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम के तहत ब्रह्मपुत्र नदी में नौकायन के दौरान छात्रों के साथ विशेष संवाद करेंगे. फिर वे पश्चिम बोरागांव में असम आंदोलन के 855 शहीदों की स्मृति में बने नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा भी करेंगे.