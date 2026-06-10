पीएम नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड 12 साल, 12 बड़े फैसले और उपलब्धियां… जिसने बदल दी देश की तस्वीर

PM Narendra Modi 12 Years Achivement: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है. उन्होंने लगातार 4,399 दिनों तक पद पर रहने के बाद, वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं. जबकि नेहरू के 4,398 दिन हुए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक आर्थिक और सामाजिक सुधार देखे हैं. 2014 में पद संभालने के कुछ ही समय बाद, उन्होंने ‘जन धन योजना’ के ज़रिए देश के लाखों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा और न्यूनतम बैलेंस की जरूरत को खत्म किया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पीएम द्वारा लिए गए 12 साल के 12 अहम फैसले और उपलब्धियों के बारे में.

मोदी सरकार द्वारा लिए गए 12 फैसले और उपलब्धियां-

पिछले 12 वर्षों में, मोदी सरकार ने भारत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए हैं. इनमें से कई फैसलों ने देश के आर्थिक ढांचे, सुरक्षा नीति, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और राजनीतिक विमर्श को मौलिक रूप से बदल दिया है.

1. स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी स्वच्छता अभियान है; इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 145वीं जयंती का दिन था. इस योजना के तहत देश भर में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए.

2. स्टार्टअप इंडिया: जब मोदी ने 2016 में ‘स्टार्टअप इंडिया’ लॉन्च किया, तो देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरुआती दौर में था. एक दशक बाद, भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है, जिसमें फिनटेक, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे सेक्टर में हज़ारों मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं. इस पहल ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को आर्थिक नीति के केंद्र में लाने में मदद की.

3. उज्ज्वला योजना: 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ़्त LPG कनेक्शन देकर उन्हें लकड़ी और गोबर के उपले जलाने से होने वाले धुएं से मुक्ति दिलाई गई. इसके अलावा, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी वाली दरों पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

4. अनुच्छेद 370: 5 अगस्त 2019 को, सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म कर दिया. इस फैसले ने BJP की लंबे समय से चली आ रही वैचारिक प्रतिबद्धता को पूरा किया और यह मोदी के कार्यकाल के सबसे साहसिक राजनीतिक कदमों में से एक साबित हुआ.

5. तीन तलाक: 2019 में, संसद ने तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया. सरकार ने इसे लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को मनमाने ढंग से तलाक देने की प्रथाओं के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिली.

6. GST: जुलाई 2017 में लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) ने राज्य और केंद्र के टैक्स के जटिल जाल को हटाकर एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाया. हालांकि यह सुधार कई सालों से अटका हुआ था, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने में सफल रही. GST ने एक इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट बनाया और आज़ादी के बाद से भारत के सबसे अहम टैक्स सुधारों में से एक के तौर पर उभरा.

7. UPI और डिजिटल क्रांति: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत के डिजिटल बदलाव का एक प्रमुख उदाहरण है. 2016 में एक छोटे पेमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुआ UPI आज भारत की खुदरा अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है. 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक, इसने 200 अरब से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए जो देश के रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम का लगभग 85 प्रतिशत है और कुल ट्रांज़ैक्शन वैल्यू ₹314 लाख करोड़ से ज़्यादा रही.

8. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत: मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता मोदी के आर्थिक विज़न के मुख्य विषय बन गए. ‘मेक इन इंडिया’ पहल का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना था, जबकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Self-Reliant India) को COVID-19 महामारी के दौरान तेज़ी मिली. सरकार ने घरेलू उत्पादन, मज़बूत सप्लाई चेन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर ज़ोर दिया. इन प्रोग्राम्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने में मदद की.

9. राम मंदिर: शायद BJP के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन से ज़्यादा प्रतीकात्मक महत्व वाला कोई मुद्दा नहीं था. सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद, राम मंदिर का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ा और जनवरी 2024 में अयोध्या में ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह के साथ यह पूरा हुआ.

10. महिला आरक्षण बिल: महिला आरक्षण बिल का पास होना एक और अहम राजनीतिक मील का पत्थर साबित हुआ. यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है एक ऐसा सुधार जो राजनीतिक समर्थन के बावजूद दशकों से अटका हुआ था. इस कदम से गवर्नेंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.

11. इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत ने हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे के आधुनिकीकरण, एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क और ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में तेज़ी से विकास देखा है. यह खास तौर पर दूर-दराज़ के इलाकों में साफ़ दिखता है जहां पहले सड़कें और बिजली नहीं थी; आज, इन रास्तों पर गाड़ियाँ तेज़ी से चलती हैं और घरों में रोशनी है.

12. ग्लोबल डिप्लोमेसी: भारत ने सक्रिय डिप्लोमेसी, मजबूत इंटरनेशनल पार्टनरशिप और G20 जैसे मंचों पर लीडरशिप की भूमिका के ज़रिए अपनी ग्लोबल मौजूदगी को काफ़ी मजबूत किया है. एक ज़िम्मेदार ग्लोबल पावर के तौर पर, भारत ने क्लाइमेट चेंज, आर्थिक स्थिरता और मल्टीलेटरलिज़्म जैसे मुद्दों पर दुनिया को एक नई दिशा दी है.