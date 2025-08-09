Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने

Raksha Bandhan 2025: आज पूरा देश भाई-बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर छोटी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और राखी भी बंधवाई। शनिवार को पीएम आवास पर स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मकुमारी की सदस्यों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।

इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लोगों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश पोस्ट किया था। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मकुमारी की सदस्यों के अलावा, स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी बच्चियों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं।

Prime Minister Narendra Modi celebrates #RakshaBandhan2025 at 7 LKM, the PM’s residence, in Delhi. pic.twitter.com/BnsY4rrrd6 — ANI (@ANI) August 9, 2025

CM योगी ने भी दी रक्षाबंधन की बधाई

पीएम मोदी के अलावा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “स्नेह की पवित्र गाँठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति, रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।”

उन्होंने आगे लिखा, “रक्षा सूत्र की छोटी सी डोरी सिर्फ़ कलाई ही नहीं बाँधती, बल्कि आत्मा को भी जोड़ती है। यह हर युग में गरिमा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।”

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath extends greetings on the occassion of #RakshaBandhan2025 pic.twitter.com/Ij096YB0TL — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 9, 2025

प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है।”

