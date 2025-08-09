Home > देश > Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने

Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने

Raksha Bandhan 2025: आज पूरा देश भाई-बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर छोटी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और राखी भी बंधवाई।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 9, 2025 13:33:00 IST

Raksha Bandhan 2025:
Raksha Bandhan 2025:

Raksha Bandhan 2025: आज पूरा देश भाई-बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर छोटी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और राखी भी बंधवाई। शनिवार को पीएम आवास पर स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मकुमारी की सदस्यों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।

इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लोगों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश पोस्ट किया था। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मकुमारी की सदस्यों के अलावा, स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी बच्चियों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं।

CM योगी ने भी दी रक्षाबंधन की बधाई

पीएम मोदी के अलावा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “स्नेह की पवित्र गाँठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति, रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।”

उन्होंने आगे लिखा, “रक्षा सूत्र की छोटी सी डोरी सिर्फ़ कलाई ही नहीं बाँधती, बल्कि आत्मा को भी जोड़ती है। यह हर युग में गरिमा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।”

प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है।”

Pappu Yadav on Amit Shah: वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? पप्पू यादव ने सीधे भाजपा के चाणक्य पर किया वार, सुन…

Tags: cm yogipm modiraksha bandhan 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान!Brain Tumor शुरुआती संकेत हो सकते हैं सिरदर्द और आंखों...

August 9, 2025

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025
Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने
Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने
Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने
Raksha Bandhan 2025: PM Modi को उनकी छोटी बहनों ने बांधी राखी, पीएम आवास से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?