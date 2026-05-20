PM Modi with Meloni: रोम में फिर बना Melody Moment! मेलोनी और मोदी की मुलाकात ने बटोरी सुर्खियां

PM Modi with Meloni: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रोम पहुंचे, जहाँ उनके इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. X पर अपने दोस्त PM मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, मेलोनी ने लिखा कि ‘रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!’ और इसके साथ ही उन्होंने इटली और भारत के राष्ट्रीय झंडे दर्शाने वाले दो इमोजी भी जोड़े.







कोलोसियम की तस्वीरें आई सामने

बता दें कि इस तस्वीर के बैकग्राउंड में कोलोसियम दिखाई दे रहा है, जिसे मूल रूप से फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है. यह रोम के केंद्र में स्थित पत्थरों से बनी एक विशाल अंडाकार संरचना है, जो इस तस्वीर में रोशनी से जगमगा रही है. इस वायरल तस्वीर को दस लाख से ज़्यादा बार देखा गया है, इसे लगभग 60,000 लाइक्स मिले हैं, और 2,000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट करके इन दोनों विश्व नेताओं के बीच की अंतरराष्ट्रीय दोस्ती की सराहना की है.

Palak Rajak Death: पापा ये मुझे मार डालेंगे! मौत से पहले बेटी की बाप को गुहार; दीपिका-ट्विशा के बाद दहेज के चक्कर में पलक की गई जान

PM मोदी का संकेत

वहीं दूसरी ओर PM मोदी ने मेलोनी के साथ डिनर की चार तस्वीरें साझा कीं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने बताया कि रोम पहुँचने के बाद, उन्होंने मेलोनी के साथ डिनर किया और उसके बाद कोलोसियम का दौरा किया. उन्होंने आगे कहा कि हमने कई अलग-अलग विषयों पर अपने विचार साझा किए.आज होने वाली हमारी बातचीत का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, जिसमें हम भारत और इटली की दोस्ती को और मज़बूत बनाने के तरीकों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे. PM मोदी अपने पाँच देशों के दौरे के अंतिम चरण में हैं. इससे पहले, वे नॉर्वे, UAE, नीदरलैंड्स और स्वीडन के दौरे पर थे.

Gujarat Crime: सास का दामाद के साथ था अवैध संबंध, बेटी ने लिया तलाक तो प्रेमी ने कर ली दूसरी शादी, फिर हुआ बवाल और…