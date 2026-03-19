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PM Modi: नवरात्रि के शुभ मौके पर PM मोदी का संदेश, उगादी से लेकर चेटी चांद तक की दीं शुभकामनाएं

Happy Navratri 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि देशभर में त्योहारों का सीजन चल रहा है. ऐसे में जहां हिंदू नवरात्रि मना रहे हैं तो वहीं मुसलमान ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं. इस बीच PM मोदी ने देशभर के लोगों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी.

By: Heena Khan | Published: March 19, 2026 10:01:57 AM IST

pm modi
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Happy Navratri 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि देशभर में त्योहारों का सीजन चल रहा है. ऐसे में जहां हिंदू नवरात्रि मना रहे हैं तो वहीं मुसलमान ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं. इस बीच PM मोदी ने देशभर के लोगों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी और X पर दो अलग-अलग पोस्ट में, उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाएं दीं और सभी के लिए अनुशासन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना की. PM मोदी ने कहा, “नवरात्रि के पहले दिन, देवी शैलपुत्री की पूजा करने की परंपरा है, जो मां दुर्गा का पहला रूप हैं. उनकी कृपा से सभी के जीवन में अनुशासन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, यही मेरी हार्दिक कामना है.”

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PM मोदी ने दीं शुभकामनाएं 

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “मैं उस देवी को नमन करता हूं जो मनोवांछित वरदान देती हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है. बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, वह तेजस्वी शैलपुत्री हैं. करोड़ों देशवासियों की ओर से, मैं ब्रह्मांड की जननी, मां दुर्गा के चरणों में अपना प्रणाम और नमन अर्पित करता हूं! नवरात्रि के पवित्र अवसर पर, मैं देवी मां से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी पर अपना स्नेह और करुणा भरा आशीर्वाद बरसाएं. जय माता दी!”

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उगादी पर भी दी शुभकामनाएं 

एक अलग पोस्ट में, मोदी ने उगादी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा त्योहार है जो परंपराओं से जुड़ा है और साथ ही नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक भी है.” उन्होंने कहा, “उगादी एक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष खुशियों, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य से भरा हो. यह वर्ष सभी को पूरी निष्ठा के साथ अपने सपनों को पूरा करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करे.”

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