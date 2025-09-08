Home > देश > PM Modi News: पीएम मोदी करेंगे बाढ़ग्रस्त हिमाचल और पंजाब का दौरा, कल के कार्यक्रम की डिटेल्स आई सामने

PM Modi News: पीएम मोदी करेंगे बाढ़ग्रस्त हिमाचल और पंजाब का दौरा, कल के कार्यक्रम की डिटेल्स आई सामने

PM Modi News: पीएम मोदी (मगंलवार, 09-09-2025) बाढ़ से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे।

Published: September 8, 2025 19:49:42 IST

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (मगंलवार, 09-09-2025) बाढ़ से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। वह हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

दोपहर लगभग 1:30 बजे, वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वह अधिकारियों से मिलेंगे और स्थिति पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मिलेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3 बजे पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र से मिलेंगे पीएम

वह शाम लगभग 4:15 बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष समीक्षा का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है।

हिमाचल में अब तक 343 मौतें 

हिमाचल प्रदेश में अब तक 343 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य भूस्खलन, अचानक बाढ़ और ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से जूझ रहा है। चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग और अटल सुरंग जैसे प्रमुख मार्गों सहित 1,155 से ज़्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। भारी बारिश और उफनती व्यास नदी के कारण मरम्मत कार्य बाधित है।

पंजाब में 37 पहुंचा मौत का आकड़ा

पंजाब ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है, जो लगभग 40 वर्षों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। 23 जिलों के 1,655 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे 3.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

1.75 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि जलमग्न है, जिसमें गुरदासपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। भाखड़ा बांध के खतरे के निशान 1,680 फीट के करीब पहुँचने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

