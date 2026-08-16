PM Modi Viral Video: मोरों को दाना और गाय को चारा खिलाया… लाल किले जाने से पहले पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज

PM Modi Viral Video: स्वतंत्रता दिवस की सुबह आमतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए देश के नाम संदेश, तिरंगा और लाल किले की तैयारियों से जुड़ी होती है. लेकिन, 15 अगस्त की इस सुबह की शुरुआत का एक ऐसा पल सामने आया, जिनसे लोगों का ध्यान खींच लिया. पीएम मोदी हमेशा ही अपने अनोखे अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वाक्या कल भी हुआ.

लाल किले के लिए रवाना होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर मोरों को दाना और गायों को चारा खिलाते नजर आए. इस खास पल का वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया.

पीएम मोदी के डेली रूटीन का एक खास पल

पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपने डेली रूटीन का एक खास पल दिखा रहे हैं. वीडियो पोस्ट करते हुए PM मोदी ने लिखा हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरा डेली रूटीन है. कल सुबह, उन्हें किसी तरह लगा कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए वे मुझसे मिलने आए जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था. हमेशा की तरह खास.

लाल किले के लिए निकलने से पहले का वीडियो

यह वीडियो 15 अगस्त की सुबह का है, स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह के लिए लाल किले से निकलने से पहले. PM मोदी के नए वीडियो को Instagram पर बहुत सारे लाइक मिल रहे हैं. यह वीडियो प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग का है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि PM मोदी PM निवास से निकलने से पहले झंडा फहराने के समारोह के लिए पगड़ी बांध रहे हैं और नए कपड़े पहन रहे हैं. जैसे ही वह निकलते हैं, गायें और मोर उनके पास आते हैं. PM मोदी फिर अपने हाथों से मोरों को दाना खिलाते हैं और गायों को भी दाना खिलाते हैं.

PM के पास पुंगनूर नस्ल की गायें

PM मोदी अक्सर सुबह जानवरों को खाना खिलाते हुए देखे जाते हैं. वह उन्हें अपना दोस्त कहते हैं. वह अक्सर गायों या मोरों को खाना खिलाते हुए अपने वीडियो शेयर करते हैं. उनके पास पुंगनूर नस्ल की गायें हैं, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक पुरानी नस्ल है और दुनिया की सबसे छोटी मानी जाती है.

कुछ समय पहले, PM मोदी ने अपने घर पर इस नस्ल के बछड़े के जन्म की घोषणा की थी. उन्होंने इसका नाम दीपज्योति रखा था. इससे पहले 2020 में, PM मोदी ने मोर को खाना खिलाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था. यह वीडियो भी वायरल हुआ था.

PM मोदी ने 13वीं बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया

80वें स्वतंत्रता दिवस पर, PM मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और अपने भाषण की शुरुआत वंदे मातरम और तिरंगे के साथ की. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आज हर दिल में गूंजता है. तिरंगा हर घर में मौजूद है और तिरंगा हर दिल में मौजूद है. उन्होंने महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और पिछले 12 सालों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.