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बंगाली स्टाइल में धोती-कुर्ते में पीएम मोदी की एंट्री, बंगाल और असम जीत के जश्न में दिखा अनोखा अंदाज

Narendra Modi Bengali Attire: असम और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो वहां उनका एक अनोखा रूप देखने को मिला. पीएम मोदी अक्सर अपने पहनावे के जरिए राजनीतिक संदेश देने के लिए जाने जाते हैं. आज भी जब पीएम बंगाली स्टाइल में धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे.

By: Shristi S | Published: May 4, 2026 7:44:57 PM IST

बंगाली स्टाइल में धोती-कुर्ते में पीएम मोदी की एंट्री
बंगाली स्टाइल में धोती-कुर्ते में पीएम मोदी की एंट्री


PM Modi dhoti kurta look: देश के लिए सोमवार यानी 4 मई 2026 का दिन चुनावी हलकों के कारण काफी महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर पर भाजपा के लिए. असम और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो वहां उनका एक अनोखा रूप देखने को मिला. 

पीएम मोदी अक्सर अपने पहनावे के जरिए राजनीतिक संदेश देने के लिए जाने जाते हैं. आज भी जब पीएम बंगाली स्टाइल में धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे.

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बंगाली स्टाइल धोती-कुर्तें में दिखें पीएम मोदी

असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने बंगाली धोती पहनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक बंगाली धोती पहनकर BJP मुख्यालय पहुंचे. यह तब हुआ जब पार्टी ने कई अहम राज्यों में बड़ी बढ़त हासिल की है, और मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है.

पीएम मोदी ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित

बंगाल चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में BJP की यह ऐतिहासिक जीत, पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं थी. मैं उन सभी को नमन करता हूं. वर्षों तक उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है, हर तरह की मुश्किलों का सामना किया है और हमारे विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया है. वे ही हमारी पार्टी की असली ताकत हैं.

Tags: assamAssembly Elections 2026pm modiWest Bengal Election 2026
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