देश > PM Modi केरल को दे रहे बड़ी सौगात! पटरी पर दौड़ेंगी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस, यहां जानें रूट

PM Modi केरल को दे रहे बड़ी सौगात! पटरी पर दौड़ेंगी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस, यहां जानें रूट

PM Modi visit Kerala: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को केरल दौरे के दौरान तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सहित चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. ये नई ट्रेनें कई राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगी और रेल यात्रा को बेहतर बनाएंगी.

By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 2:04:44 PM IST

kerala Amrit Bharat Express
kerala Amrit Bharat Express


PM Modi visit Kerala: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को केरल दौरे के दौरान तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सहित चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. ये नई ट्रेनें कई राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगी और रेल यात्रा को बेहतर बनाएंगी. अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी यात्रा का अनुभव देती हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर कम और निम्न-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों के लिए किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

PM मोदी करेंगे अमृत भारत का दौरा 

एक बयान में, दक्षिणी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एम. सेंथमिल सेल्वन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का दौरा कर रहे हैं. दक्षिणी रेलवे में, प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. मुख्य कार्यक्रम 23 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम के पुथारिकंदम मैदान में होगा.”

केरल को मिलेंगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें

  • केरल को पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी, जिनकी शुरुआत इन ट्रेनों से होगी:
  • तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस
  • तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
  • नागरकोइल जंक्शन-मंगलुरु जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस
  • इनके अलावा, त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की जाएगी. इन सभी ट्रेनों का संचालन और रखरखाव सदर्न रेलवे (SR) ज़ोन करेगा.

तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस

तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस केरल की राजधानी को तमिलनाडु के प्रमुख औद्योगिक, शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों से जोड़ेगी. यह मार्ग में तिरुनेलवेली, कोविलपट्टी, विरुधुनगर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, वृद्धाचलम जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ेगा.

तिरुवनंतपुरम-चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

तिरुवनंतपुरम-चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक मजबूत रेल लिंक प्रदान करेगी. यह ट्रेन कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, पलक्कड़, कोयंबटूर, सलेम, जोलारपेट्टई, रेनिगुंटा, नेल्लोर, तेनाली, गुंटूर और नलगोंडा जैसे प्रमुख गंतव्यों से होकर चलेगी.

नागरकोइल-मंगलुरु जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस

नागरकोइल-मंगलुरु जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस तमिलनाडु को केरल के रास्ते तटीय कर्नाटक से जोड़ेगी. यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, शोरानूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर चलेगी.

गुरुवायूर-त्रिशूर पैसेंजर ट्रेन

गुरुवायूर-त्रिशूर पैसेंजर ट्रेन गुरुवायूर के एक प्रमुख तीर्थ केंद्र और त्रिशूर के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. यह ट्रेन रोज़ाना यात्रा करने वालों, छात्रों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और किफायती यात्रा प्रदान करेगी.

