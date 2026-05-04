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चुनाव परिणाम के बाद BJP हेडक्वार्टर जाएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

PM Modi BJP Headquarters Visit: जानकारी के अनुसार आज शाम चुनाव के परिणाम आने के बाद 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां वो भाजपा कार्यकर्ताओं और देश को संबोधित कर सकते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 4, 2026 11:32:18 AM IST

भाजपा कार्यकर्ताओं और देश को संबोधित कर सकते हैं PM Modi
भाजपा कार्यकर्ताओं और देश को संबोधित कर सकते हैं PM Modi


PM Modi BJP Headquarters Visit: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आज आने वाला है. हर तरफ सिर्फ चुनाव के परिणामों की ही चर्चा है. पांच में से दो राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा भारी जीत हासिल करती हुई दिख रही है. 

जानकारी के अनुसार आज शाम चुनाव के परिणाम आने के बाद 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां वो भाजपा कार्यकर्ताओं और देश को संबोधित कर सकते हैं.

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पीएम मोदी का संबोधन 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी बंगाल और असम में भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं. रुझानों के अनुसार बंगाल में भाजपा करीब 175 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं असम में भी बीजेपी 95 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा पुदुचेरी में भी भाजपा गठबंधन शानदार जीत हासिल करती दिख रही है. साथ ही केरल में भाजपा का कुछ सीटों पर खाता खुल सकता है. 

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