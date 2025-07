PM Modi Tamil Nadu Visit: ‘जब ॐ नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं…’, PM ने चोल मंदिर में की पूजा, तमिल विरासत पर दिया बड़ा संदेश

PM Modi Tamil Nadu Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक पोशाक पहनी थी और मंदिर में स्थानीय पुजारियों ने उनका स्वागत किया। आदि तिरुवथिरई उत्सव में भाग लेने के दौरान उन्होंने सफ़ेद वेष्टि (धोती), सफ़ेद कमीज़ और गले में अंगवस्त्रम पहना हुआ था। इस विशेष अवसर पर, प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा-अर्चना की और सम्राट राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा, “भगवान बृहदेश्वर के चरणों में उपस्थित होकर और इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा-अर्चना करके मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मेरी कामना है कि सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिले…” उन्होंने कहा, “यह राजराजा की आस्था की भूमि है और इलैयाराजा ने इसी आस्था की भूमि पर हम सभी को शिव की भक्ति में लीन कर दिया था… मैं काशी से सांसद हूँ। और जब मैं ‘ॐ नमः शिवाय’ सुनता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।”

#WATCH | Ariyalur, Tamil Nadu: PM Narendra Modi offers prayers at Gangaikonda Cholapuram Temple

PM Modi is participating in the celebration of the birth anniversary of the great Chola emperor Rajendra Chola I with the Aadi Thiruvathirai Festival at Gangaikonda Cholapuram… pic.twitter.com/cwLi3Hqr1T

— ANI (@ANI) July 27, 2025