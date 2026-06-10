जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ पीएम मोदी ने रचा इतिहास, बने सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री

PM Modi surpasses Jawaharlal Nehru: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पहले पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू को पछाड़ दिया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए 10 जून, 2026 जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे कार्यकाल (4,399) वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. इससे पहले 9 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल की बराबरी की थी. बुधवार (10 जून, 2026) को नरेन्द्र चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबा शासन करने वाली शख्सियत बन गए. चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू 4,398 दिनों तक पद पर रहे थे, इसकी बराबरी पीएम मोदी ने मंगलवार को ही कर ली थी. यहां पर यह जानकारी भी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 26 मई को अपने 12 वर्ष पूरे कर चुकी है.

इससे पहले मंगलवार को ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नई दिल्ली में आयोजित संवाद कार्यक्रम में NDA सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी थी. बिना नेहरू का नाम लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि एक दौर था जब भारत निराशा में डूबा हुआ था, जबकि आज विश्वास से भरा हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन का मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भारत की धाक बढ़ी है.

पीएम मोदी को दिया 32 देशों ने सम्मान

नितिन नबीन ने 32 देशों द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित करने पर कहा कि यह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है. इस दौरान एक लघु फिल्म भी दिखाई गई. इसमें राम मंदिर निर्माण और ध्वजारोहण से लेकर भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के दृश्य मौजूदा सरकार के संस्कृति से लेकर तकनीकी विकास तक के जुड़ाव और समर्पण को दर्शाया गया है.

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इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व सांसद अनिल बलूनी भी उपस्थित थे. नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए.

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