गुवाहाटी की सड़कों पर पीएम मोदी, रोड शो में मिले जनता के प्यार का शानदार जवाब

PM Modi Guwahati Road Show: गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल सहित कई करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शानदार रोड शो किया है. जैसे ही PM मोदी की काली कार गुवाहाटी की सड़कों पर आई, उन्हें वेलकम करने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. PM मोदी ने अपने समर्थकों को निराश नहीं किया है. उन्होंने अपनी कार के अंदर से लोगों के लिए अपने हाथ को हिलाया है. PM मोदी के वेलकम के लिए सड़क के एक तरफ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे. पारंपरिक नृत्यों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है.
लोग PM मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे. उन्होंने भी इकट्ठा हुई भीड़ को निराश नहीं किया है. उन्होंने सभी को हाथ हिलाया, और उनके चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा था कि गुवाहाटी के लोगों से मिले प्यार से वह कितने खुश थे.
#WATCH | असम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में अपने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया।
(सोर्स: ANI/DD) pic.twitter.com/2jmYexpseG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 20, 2025
गुवाहाटी की सड़कों पर PM मोदी का वेलकम
गुवाहाटी में आज की घटनाओं से साफ पता चलता है कि नॉर्थईस्ट और उसका डेवलपमेंट PM मोदी और मोदी सरकार के एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी पर रहा है. PM मोदी की कार गुवाहाटी की सड़कों पर धीरे-धीरे चल रही थी, उनके गार्ड दोनों तरफ गाड़ी के साथ चल रहे थे. कार के पीछे एक सिक्योरिटी काफिला चल रहा था.
PM मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए
सड़क के किनारे लगी रेलिंग के दूसरी तरफ लोकल कलाकार असमिया डांस और दूसरे कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे. PM मोदी इस शानदार वेलकम से बहुत खुश दिखे. उन्होंने लगातार हाथ हिलाकर उनके प्यार का जवाब देते रहें है.