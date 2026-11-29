प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार के दिन विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश से ज्यादा अपनी पार्टी के हितों को महत्व दे रहे हैं. लोकसभा में परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए होने वाले विशेष सत्र से पहले जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक फायदे को देश की जरूरतों से ऊपर रखा जाता है, तो इसका नुकसान महिला सशक्तिकरण को उठाना पड़ता है. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण को लागू करने के BJP-NDA के वादे को भी दोहराया.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबर भागीदारी दिलाने की कोशिश कई दशकों से हो रही है. उन्होंने कहा कि वह खुद भी लंबे समय से इस दिशा में काम करते रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर BJP-NDA का वादा आज भी कायम है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए देश का हित सबसे पहले है. लेकिन जब कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे को देश की जरूरतों से ऊपर रखते हैं, तो इसका नुकसान महिला सशक्तिकरण को उठाना पड़ता है. पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन आज के समय की जरूरत है.

परिसीमन बिल का विरोध कर रहा विपक्ष

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब परिसीमन और विधानसभाओं में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक बहस जारी है. विपक्षी दलों ने लोकसभा की सीटें बढ़ाने और परिसीमन से राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं, कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के अन्य नेता केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है.

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