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‘आज भी मेरे पास है 25 साल पुराना मफलर…’, न्यूजीलैंड में भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने सुनाया दिल छू लेने वाला किस्सा

PM Narendra Modi: पीएम मोदी न्यूजीलैंड दौर पर हैं. प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने से सहेजी गई यादों को साझा किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 11, 2026 4:52:57 PM IST

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी


ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की अपनी पहली यात्रा को याद किया. पीएम मोदी ने बताया कि उनकी पहली न्यूजीलैंड यात्रा करीब 40 साल पहले थी. उस दौरान मिली कुछ खास यादें और उपहार आज भी उन्होंने संभालकर रखे हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा. 

पीएम मोदी ने किया संबोधन

ऑकलैंड में आयोजित भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह 140 करोड़ भारतीयों का प्यार और शुभकामनाएं लेकर न्यूजीलैंड आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि करीब 40 साल बाद न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनना उनके लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है.

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सालों से संभाल कर रखा है मफलर

पीएम मोदी ने आगे बोला, ‘लगभग 25-30 साल पहले, जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था और सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई ज्यादा नहीं जानता था, तब मुझे न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला. उस समय किसी ने मुझे तीन चीजें दी थीं: एक मफलर, एक टोपी और एक दस्ताना. मैं आज इस कार्यक्रम में उन्हीं में से एक चीज लेकर आया हूं. यह मफलर जिसे मैंने इतने सालों तक अपने पास रखा है और कई बार इस्तेमाल किया है. इसे मैं खास तौर पर इसलिए साथ लाया हूं क्योंकि मुझे पता चला कि यहां काफी ठंड होती है. मैं इसका ख्याल रखता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपके प्यार का ख्याल रखता हूं.’

न्यूजीलैंड की महिलाओं की तारीफ की

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने हर दौर में खुद को समय के अनुसार बदला है और इसकी सबसे बड़ी वजह नई चीजें सीखने की उसकी सोच रही है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर देश से सीखने में विश्वास रखता है और उसके लिए किसी देश का आकार या जनसंख्या नहीं, बल्कि वहां की जनकल्याण की भावना अधिक महत्वपूर्ण है.

इसी सोच का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने न्यूजीलैंड से भी कई प्रेरणाएं ली हैं. उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया. आज वहां की महिलाएं समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत भी ‘Women-Led Development’ के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है.

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Tags: narendra modipm modi
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