PM Modi News: Trump ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया था ‘डेड इकोनॉमी’, अब PM Modi ने दिया करारा जवाब, कहा – भारत दुनिया की…

PM Modi On Indian Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समय बेहद गुस्से में हैं। वह लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में, हाल ही में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ‘डेड इकोनॉमी’ बताया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है।

शनिवार (2 अगस्त, 2025) को वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा, “आज विश्व अर्थव्यवस्था अनेक आशंकाओं से गुज़र रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत को भी अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे युवाओं को रोज़गार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है।”

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार देशहित में हर संभव प्रयास कर रही है। जो लोग देश का भला चाहते हैं और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें अपने मतभेद भुलाकर स्वदेशी उत्पादों का संकल्प लेना चाहिए।

🚨 PM Modi has sent a strong message to the world specially to Do-land Trump—India’s needs will always come first.

While many countries are struggling with the economy, India is moving up and is on its way to becoming the world’s 3rd biggest economy.

We care deeply about our… pic.twitter.com/dPTnwq7llk

— BALA (@erbmjha) August 2, 2025