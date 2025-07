TMC सरकार जाएगी, तभी…पश्चिम बंगाल में जमकर बरसे PM Modi, ममता सरकार पर बोला बड़ा हमला

PM Modi In West Bengal: पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार राज्य के विकास में बड़ी बाधा है। पीएम ने कहा कि बंगाल परिवर्तन और विकास चाहता है, लेकिन राज्य सरकार विकास की राह में दीवार बनकर खड़ी है। बता दें कि यहां पीएम मोदी ने 5,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

रैली में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन यह दीवार गिर जाएगी, उसी दिन से बंगाल विकास की गति पकड़ लेगा। उन्होंने दोहराया कि ‘असली बदलाव तभी आएगा जब टीएमसी सरकार जाएगी।’

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत सावन के पवित्र महीने की शुभकामनाओं के साथ की और कहा कि ‘इस पावन बेला में बंगाल के विकास उत्सव का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य है।’ उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाएँ बंगाल को मौजूदा बुरे दौर से बाहर निकालने का प्रतीक हैं।

पीएम मोदी ने रैली के दौरान कहा कि टीएमसी ने घुसपैठियों के पक्ष में अभियान शुरू कर दिया है और देशभर में टीएमसी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है, लेकिन जो भी इस देश का नागरिक नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बेरोजगारी और पलायन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कभी लोग रोजगार के लिए बंगाल आते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के युवा छोटी-छोटी नौकरियों के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं।

#WATCH | West Bengal | Addressing a public rally in Durgapur, PM Narendra Modi says, “…TMC is against investment and job creation in West Bengal. Riots like Murshidabad happen in West Bengal and the police take unilateral action. There is no ray of justice in West Bengal… The… pic.twitter.com/XB78Qa40M3

— ANI (@ANI) July 18, 2025