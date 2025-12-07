Home > देश > देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!

देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!

Unclaimed money Inside Bank: इंश्योरेंस कंपनियों में करीब ₹14,000 करोड़, म्यूचुअल फंड में लगभग ₹3,000 करोड़, और डिविडेंड के तौर पर करीब ₹9,000 करोड़ दावा रहित पड़ा है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: December 7, 2025 11:03:52 AM IST

PM Modi On Unclaimed money
PM Modi On Unclaimed money


PM Modi On Unclaimed money: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार विस्तार से बताया कि उनकी सरकार देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में वर्षों से पड़े अनक्लेम्ड पैसों (दावा रहित धन) को उनके सही हकदारों तक पहुंचाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लंबे समय से यह धारणा बनी हुई है कि अगर कोई रकम सरकार के पास चली गई, तो वह कभी वापस नहीं आती. लेकिन केंद्र सरकार इस सोच को बदलने की दिशा में बड़े स्तर पर कदम उठा रही है, ताकि जनता और सरकार के बीच भरोसा मजबूत हो सके.

78,000 करोड़ अनक्लेम्ड धन बैंकों में पड़ा है – पीएम मोदी

पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए. उन्होंने बताया कि देश के बैंकों में नागरिकों का लगभग ₹78,000 करोड़ अनक्लेम्ड पड़ा है. इसके अलावा, इंश्योरेंस कंपनियों में करीब ₹14,000 करोड़, म्यूचुअल फंड में लगभग ₹3,000 करोड़, और डिविडेंड के तौर पर करीब ₹9,000 करोड़ दावा रहित पड़ा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह धन मुख्य रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ा है, जिनके असली हकदार अक्सर भूल चुके हैं कि उनका पैसा कहीं अटका हुआ है. सरकार अब ऐसे सभी फंड्स को खोजकर उनके मालिकों तक पहुंचाने के अभियान में लगी हुई है.

Babri Masjid Controversy: ‘अब बाबर का बाप कब्र से निकलकर…’, बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर पर बुरी तरह भड़के मुख्तार अब्बास नकवी

500 से अधिक जिलों में लगाए गए विशेष कैंप

इसके लिए सरकार देशभर में विशेष कैंप आयोजित कर रही है. पीएम ने बताया कि अब तक 500 से अधिक जिलों में ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपये उनके सही हकदारों को वापस लौटाए जा चुके हैं. यह पहल दर्शाती है कि जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होते हैं. मोदी ने इसे अपनी सरकार की पारदर्शिता और जनसेवा की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया.

सरकार ने किए कई जरूरी सुधार – पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने “अविश्वास की पुरानी व्यवस्था” को खत्म करने के लिए कई जरूरी सुधार किए हैं. उन्होंने याद दिलाया कि पहले नागरिकों को अपने ही दस्तावेज़ों पर सरकारी अधिकारी से प्रमाणित करवाना पड़ता था, जबकि अब सेल्फ-अटेस्टेशन को पर्याप्त माना जाता है. यह बदलाव सरकार की जनता पर भरोसा जताने की पहल है.

37 लाख करोड़ का गारंटी-फ्री लोन देशवासियों को मिला

इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि पहले छोटे-से-छोटे लोन के लिए भी बैंक गारंटी की आवश्यकता होती थी, जो गरीब और छोटे व्यवसायियों के लिए मुश्किल होती थी. लेकिन उनकी सरकार ने इस अविश्वास के चक्र को तोड़ते हुए मुद्रा योजना के तहत अब तक ₹37 लाख करोड़ का गारंटी-फ्री लोन देशवासियों को दिया है. इससे युवाओं और छोटे व्यापारियों में उद्यमिता की भावना मजबूत हुई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ठेले-पटरी वालों तक को बिना गारंटी बैंक से ऋण मिल रहा है, जो आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव है.

इंडिगो ने कैप्टन और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए फिर से शुरू की हायरिंग, जानें कौन-कौन कर सकता है इस पोस्ट के लिए अप्लाई?

Tags: guarantee-free loansprime minister narendra modiRs 78000 crore unclaimed moneyunclaimed money
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!
देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!
देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!
देश के बैंकों में मौजूद हैं इतने हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसे, पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश!