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पेट्रोल-डीजल पर मंडराया संकट, तो PM मोदी ने उठाया ये बड़ा कदम; SPG को मिले सख्त निर्देश

PM Modi News: PM मोदी ने हाल ही में जनता से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की थी. उन्होंने यह अपील होर्मुज संकट के बीच की थी. उन्होंने WFH और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी.

By: Preeti Rajput | Published: May 13, 2026 11:44:33 AM IST

पीएम मोदी ने आधा किया अपना काफिला
पीएम मोदी ने आधा किया अपना काफिला


PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की जनता से होर्मुज संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने वर्क फ्रॉम होम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील की थी. इसकी शुरूआत अब पीएम मोदी ने खुद से कर दी है. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपना काफिला आधा कर दिया है. इसको लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को भी आदेश जारी कर दिया है. 

पीएम मोदी ने आधा किया काफिला 

पीएम मोदी ने अपने सुरक्षा काफिले को आधा कर दिया है. बता दें कि, वडोदरा और असम में हिमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण के समयय भी पीएम मोदी के गुवाहाटी दौरे के दौरान भी काफिले में कटौती की थी. इसको लेकर SPG को निर्देश दिया गया है, कि काफिले में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी तरह की कोई नई खरीदारी नहीं की जाएगी. 

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पीएम मोदी ने जनता से की थी खास अपील

पीएम मोदी ने जनता से खास अपील करते हुए कहा था कि ‘मैं देश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि वह पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल जितना हो सकें कम कर दें.  मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सकें, उतना इस्तेमाल करें. वहीं कारपूलिंग को भी बढ़ावा दें, जिन लोगों के पास गाड़ी हैं, उन्हें एक ही गाड़ी में दूसरे लोगों को भी ऑफिस या बाजार साथ ले जाएं. 

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वर्क फ्रॉम होम को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री? 

पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को एक बार फिर बढ़ाने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि ‘सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तरों में ‘वर्क फ्रॉम होम’ को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने जनता से सोना न खरीदने की भी अपील की थी. उन्होंने कहा था कि ‘देश का बहुत सारा पैसा सोने के आयात के कारण विदेश चला जाता है, इसलिए मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जब तक हालात सामान्य न हो जाएं, सोने की खरीदारी टाल दें.’

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Tags: petro diesel crisespm modi
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