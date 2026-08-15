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PM Modi Red Fort Turbans: 2014 से 2026 तक…किस स्टाइल की पगड़ी रही पीएम मोदी की पहली पसंद, कब चुना कौन सा रंग?

PM Modi Red Fort Turbans: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 से 2026 तक अब तक कौन-कौन से रंग के पगड़ी का इस्तेमाल किया. आइए जानते हैं. 15 अगस्त, 2026 को पीएम मोदी ने शानदार लाल टाई-एंड-डाई पगड़ी पहना, जिसका एक सिरा लंबा और लहराता हुआ था.

By: Sohail Rahman | Published: August 15, 2026 10:14:16 AM IST

2014-2026 तक पीएम मोदी को किस स्टाइल की पगड़ी आई पसंद?
2014-2026 तक पीएम मोदी को किस स्टाइल की पगड़ी आई पसंद?


PM Modi Red Fort Turbans: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार (15 अगस्त, 2026) को लाल किले पर एक शानदार लाल टाई-एंड-डाई पगड़ी पहनकर पहुंचे, जिसका एक सिरा लंबा और लहराता हुआ था. उन्होंने ऐतिहासिक प्राचीर से लगातार 13वीं बार स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया. पगड़ी पर लाल, हरे और सफेद रंग के बारीक पैटर्न बने थे, जो राजस्थानी और गुजराती परंपराओं की झलक दिखाते थे.

2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले भाषण के बाद से ही उन्होंने अलग-अलग रंगों, पैटर्न और क्षेत्रीय शैलियों वाली पगड़ियों और साफों को चुना है, जिससे अक्सर भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत और कारीगरी को पहचान मिली है. राजस्थान के बांधेज और लहरिया से लेकर तिरंगे से प्रेरित डिजाइनों तक उनकी पगड़ियों का स्टाइल हर साल बदलता रहा है. ऐसे में आइए उन खास पगड़ियों पर एक नजर डालते हैं तो स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के पहनावे की एक पहचान बन गई हैं.

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2025 में चुनी केसरिया रंग की पगड़ी

79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए पीएम मोदी ने पूरी तरह केसरिया रंग की पगड़ी चुनी, जिसके साथ सफेद कुर्ता-चूड़ीदार, केसरिया बंदगला जैकेट और तिरंगे रंग का स्टोल पहना.

2024: राजस्थान की लहर

2024 में पीएम मोदी ने गहरे नारंगी, गहरे हरे और पीले रंग की धारियों वाली लहरिया-प्रिंट पगड़ी पहनी, जिसमें पीछे की तरफ लंबी और गहरी सिलवटों वाली पूंछ (टेल) थी. लहरिया राजस्थान का एक पारंपरिक टाई-डाई कपड़ा है जो अपनी लहरदार डिजाइन के लिए जाना जाता है; यह रेगिस्तानी हवाओं की चाल से प्रेरित है.

2023: बंधनी की रंगीन वापसी

2023 में पीएम मोदी ने कई रंगों वाली राजस्थानी-शैली की बंधनी पगड़ी पहनी, जिसमें पीले, हरे और लाल रंग की झलक थी. प्रधानमंत्री ने इसे ऑफ-व्हाइट कुर्ता-चूड़ीदार, काले वी-नेक जैकेट और जियोमेट्रिक पैटर्न वाले पॉकेट स्क्वायर के साथ पहना.

2022 में पीएम मोदी ने पहनी तिरंगे से प्रेरित पगड़ी

2022 में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की अपनी पोशाक को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अनुरूप रखा और केसरिया व हरी धारियों से सजी सफेद पगड़ी पहनी. उन्होंने इसे सफेद कुर्ता-चूड़ीदार और हल्के नीले (बेबी-ब्लू) नेहरू जैकेट के साथ पहना. उनकी पगड़ी में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की झलक थी, साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौकों पर पहने जाने वाले उनके पारंपरिक अंदाज को भी बरकरार रखा गया था.

2021 में पीएम मोदी ने चुना ये रंग

2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम मोदी ने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी, जिस पर गहरे लाल रंग के पैटर्न और गुलाबी रंग का लंबा लहराता हुआ सिरा था.

2020: मास्क का काम करने वाला साफा

कोविड-19 महामारी के चरम पर पीएम मोदी ने केसरिया और क्रीम रंग की पगड़ी चुनी जिसका सिरा लंबा था. उन्होंने इसे सफेद कुर्ते और चूड़ीदार के साथ पहना था, साथ ही नारंगी और सफेद रंग का स्टोल भी लिया था जो चेहरे को ढकने और सुरक्षा देने का काम भी करता था.

2019: राजस्थान की टेक्सटाइल विरासत को सम्मान

2019 में पीएम मोदी ने राजस्थान के पारंपरिक ‘लहरिया’ वेव पैटर्न वाली बहुरंगी पगड़ी पहनी थी. इस डिजाइन से पगड़ी पर लहर जैसा असर (ripple effect) दिख रहा था और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्रीय टेक्सटाइल परंपराओं को अपनाने का उनका सिलसिला जारी रहा.

2018: केसरिया रंग और लंबा सिरा

2018 में पीएम मोदी ने फिर से केसरिया रंग चुना. उन्होंने लाल पैटर्न और टखनों तक पहुंचने वाले लंबे सिरे वाली चमकीले रंग की पगड़ी पहनी थी. उन्होंने इस पगड़ी के साथ चौड़े जियोमेट्रिक पैटर्न वाले बॉर्डर वाला सफेद स्टोल पहना था.

2017: शानदार पीली पगड़ी

2017 में पीएम मोदी ने चमकीले पीले रंग की पगड़ी चुनी, जिस पर कपड़े में बुने हुए बारीक पारंपरिक और जियोमेट्रिक पैटर्न बने थे. इस पगड़ी में चमकीले लाल और पीले रंगों के साथ हल्के सुनहरे रंग का क्रॉस-क्रॉस डिजाइन भी था.

2016: गुलाबी, पीला और बांधेज

2016 में पीएम मोदी ने चमकीले गुलाबी और पीले रंग की बांधेज पगड़ी के साथ क्लासिक ‘टाई-एंड-डाई’ तकनीक को अपनाया. इस पगड़ी में खास पैटर्न और लंबा लहराता हुआ सिरा था.

2015: एक क्रिस-क्रॉस राजस्थानी डिजाइन

2015 में पीएम मोदी ने चमकीले पीले रंग की पगड़ी पहनी थी, जिस पर लाल और गहरे हरे रंग का मल्टी-कलर क्रिस-क्रॉस पैटर्न बना था. इस पगड़ी का एक लंबा हिस्सा उनके टखनों तक लटक रहा था, जिससे पारंपरिक राजस्थानी शैली की पगड़ी को एक खास लुक मिला.

2014 में हुई परंपरा की शुरुआत

2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नरेन्द्र मोदी ने चमकीले लाल रंग की जोधपुरी बांधेज पगड़ी पहनी थी, जिसमें हरे रंग का कंट्रास्ट था. राजस्थानी शैली की इस पगड़ी में गहरे नारंगी, पीले और हरे रंग और पारंपरिक पैटर्न थे. लाल किले पर उस पहली उपस्थिति ने रंगीन पगड़ी को पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के पहनावे का एक नियमित हिस्सा बना दिया.

Tags: narendra modi
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