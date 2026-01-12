बदल रहा पीएम मोदी एड्रेस, अब कहां से चलाएंगे देश? जानिए PMO का नया पता

PM Modi New Office: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस बनकर तैयार हो चुका है. अब इसे अंतिम रुप देने की तैयारी हो रही है. जानकारी के मुताबिक, इसी महीने पीएम मोदी नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तीनों को एक साथ नए सेवा तीर्थ परिसर में जगह दी जाएगी. सेवा तीर्थ परिसर विजय चौक के नजदीक रायसीना हिल के नीचे बनाकर तैयार किया गया है. इसमें तीन हाई टेक इमारत बनकर तैयार हुई हैं. जिसे सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 का नाम दिया गया है.

तीन नए ऑफिस

प्रधानमंत्री कार्यलय – सेवा तीर्थ 1 (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी)

कैबिनेट सचिवालय – सेवा तीर्थ 2 ( कैबिनेट सचिवालय)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय – सेवा तीर्थ 3 ( राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल )

सेंट्रल विस्टा परियोजना

बता दें कि, यह तीनों ऑफिस सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत तैयार किए गए हैं. इसके तहत नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एनक्लेव पहले से ही बनकर तैयार हो चुका है. जबकि, मंत्रालयों के लिए आठ नए कर्तव्य भवन बनने हैं. जिनमें से तीन तैयार हो चुके हैं. कई मंत्रालय पहले ही शिफ्ट किए जा चुके हैं.

सेवा तीर्थ परिसर का नाम

बता दें कि, नए पीएमओ को पहले एक्जीक्यूटिव एनक्लेव के नाम से जाना जाता है. लेकिन, दिसंबर में जानकारी दी गई कि इसका नाम सेवा तीर्थ परिसर रखा जा रहा है. उसी समय देश के देशभर के राजभवनों का नाम बदल दिया गया था और लोक भवन करने का फैसला किया गया था. सेवा तीर्थ के बगल में ही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी किया जा रहा है. प्रधानमंत्री निवास सात लोक कल्याण मार्ग से जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा.

भारतीय संस्कृति की झलक

सेवा तीर्थ में गणमान्य अतिथियों से मुलाकात के लिए नए और आधुनिक कक्ष बनाए गए हैं. जिनमें भारतीय संस्कृति और विरासत की भी झलक नजर आती है. कैबिनेट की बैठक के लिए भी एक अलग और विशेष तैयार गया है. नए प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अधिकारियों के बैठने के लिए ओपन फ्लोर तैयार किया जा रहा है.

