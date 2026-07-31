‘मुझे गाली देने वाले बच्चों को…’, पीएम मोदी ने जारी किया नया वीडियो; किया बड़ा एलान

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो मैसेज जारी किया है. वीडियो में, PM मोदी ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गाली-गलौज करने वाले बच्चों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हुए कहा, “मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं जिन्होंने गाली-गलौज की.”

उन्होंने कहा, “हाय दोस्तों, आज मेरा आपसे बात करने का मन कर रहा है. देश और दुनिया ने देखा कि जंतर-मंतर पर क्या हुआ. कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गंदी-गंदी गालियां दीं. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं हैं. मुझे गालियां दी गईं, और मेरी गुज़र चुकी मां को भी गालियां दी गईं. मुझे नहीं पता कि हालात कितने बुरे थे, लेकिन आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन उन्हें सुधारने का मौका भी देता है.”

पीएम मोदी ने कहा, “मैं इस बारे में समाज में गुस्से को पूरी तरह समझ सकता हूं. इस बात को लेकर एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं. लेकिन अब इन बच्चों को अपनाने और उन्हें सही रास्ता दिखाने का समय है. ये भटके हुए बच्चे हैं. उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा काम है.” “उन्हें सज़ा देने, कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने, समाज में परेशान करने से हालात नहीं बदलेंगे. मैं उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ.”