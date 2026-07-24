‘जल्द अपना पहले जैसा…’, सोनम वांगचुक को लेकर क्या बोले पीएम मोदी, की ये बड़ी अपील

PM Modi on Sonam Wangchuk: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार से अपनी मांगें पूरी होने का भरोसा मिलने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया. पीएम मोदी ने उनके फैसले पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, “मैं सोनम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपना डेली रूटीन बनाए रखें और जल्द से जल्द अपना पहले जैसा वज़न वापस पाएं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी हेल्दी रहें.”

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह से मिलने के बाद अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया. उन्होंने 28 जून को नीट पेपर लीक के खिलाफ जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के सपोर्ट में अनशन शुरू किया था. इस बीच, सोनम की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इसके बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

सोनम वांगचुक ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “मैंने अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख सुप्रीम कमेटी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा है. इससे पहले, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के 65 MP मुझसे मिले थे या मुझे लिखकर अनशन तोड़ने की अपील कर चुके थे. यह देश में संभावित हिंसा और अलग-अलग हालात पर लंबी बातचीत के बाद किया गया. मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन हालात के बारे में डिटेल में बताऊंगा. इस बीच, मैं आप सभी से किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील करता हूं.”

Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026

PM मोदी ने सोशल मीडिया पर कही ये बात

इससे कुछ देर पहले, PM मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी कर देश के युवाओं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पेपर लीक रोकने के लिए बड़े कदम उठाने की जानकारी दी. PM मोदी ने कहा कि इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है. यह लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत दुख की बात है, इसलिए पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. अपराधी पकड़े गए हैं और जेल में हैं. हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह पक्का करना था कि स्टूडेंट्स का साल बर्बाद न हो.”