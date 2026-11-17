PM Modi QUAD Tiranga Viral Video: फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार 17 नवंबर 2026 को आयोजित क्वाड (QUAD) नेताओं की बैठक के दौरान देखने को मिला. पीएम नरेंद्र मोदी ने फोटो सेशन के लिए मंच पर पहुंचते समय जमीन पर भारतीय तिरंगे की तस्वीर वाला एक मार्कर देखा. उन्होंने तुरंत उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया. उनके इस कदम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बन गई.

फोटो सेशन के दौरान क्या हुआ?

मंगलवार को क्वाड देशों के नेता मनीला में मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ भी थे. मीटिंग से पहले नेताओं का एक ग्रुप फोटो सेशन प्लान किया गया था.

आमतौर पर, ऐसे इवेंट्स में, नेताओं की तय जगहों को दिखाने के लिए स्टेज पर छोटे मार्कर लगाए जाते हैं. इस दौरान, पीएम मोदी ने ज़मीन पर एक मार्कर देखा जिस पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर थी. वीडियो में मोदी झुककर उसे उठाते और अपनी जेब में रखते हुए दिख रहे हैं.

#WATCH | Manila, Philippines | PM Narendra Modi picks up the Indian flag used as the spot marker as QUAD leaders arrive for the meeting. US President Donald Trump says, “Save it (the flag) (Video Source: The White House) https://t.co/rBMUmghSIY — ANI (@ANI) November 17, 2026

इस मीटिंग के दौरान, उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची से कुछ बातें भी कीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा इसका ध्यान रखना. पीएम मोदी का यह छोटा सा इशारा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

क्वाड मीटिंग के बाद ट्रंप ने भी मोदी की तारीफ की

क्वाड नेताओं की मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने मोदी को एक बहुत सख्त आदमी बताया, जिसका मतलब है एक बहुत मज़बूत पर्सनैलिटी वाला लीडर.

ट्रंप ने कहा कि वह तीनों लीडर्स को लंबे समय से जानते हैं और वे बहुत अच्छे लोग और दोस्त हैं. उन्होंने खास तौर पर PM मोदी का ज़िक्र किया और उन्हें एक मज़बूत लीडर बताया.

ट्रंप ने मोदी की लीडरशिप की तारीफ़ की, और भारत में उनकी लंबे समय तक स्थिर पॉलिटिकल लीडरशिप को उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी का स्वभाव शांत है लेकिन वह अपने फ़ैसलों और इरादों में बहुत पक्के हैं.

क्वाड क्या है?

क्वाड, या क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है. इसका मकसद इंडो-पैसिफिक रीजन में एक आज़ाद, खुला और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देना है. चारों देश समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, आर्थिक सहयोग और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं.