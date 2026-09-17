PM Modi Political Career: RSS प्रचारक से गुजरात पर हुकूमत तक! फिर 2014 में किया देश पर राज; जानिए PM मोदी का ऐतिहासिक सफर

PM Modi Political Career: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था, उनका आज जन्मदिन है. साधारण परिवार से शुरू होकर, वो RSS के सदस्य बने और बाद में BJP में शामिल हो गए. 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनने से पहले, वो गुजरात के मुख्यमंत्री (2001-2014) के तौर पर काम कर चुके हैं. बता दें कि PM Modi अपनी जबरदस्त लीडरशिप और विकास पर ध्यान देने वाले शासन के लिए जाने जाते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शुरुआती सदस्य, मोदी बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए, जहाँ उनकी ऑर्गनाइज़ेशनल स्किल्स और लीडरशिप को जल्द ही पहचान मिली. उनके पास पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, जिससे शासन और पब्लिक पॉलिसी में उनकी गहरी दिलचस्पी की नींव पड़ी.

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन

नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को हुआ था, बुधवार, 17 सितंबर, 2026 को 76 साल के हो गए हैं. BJP और उसके समर्थक उनके जन्मदिन को हेल्थ कैंप, सफ़ाई अभियान और ब्लड डोनेशन जैसी समाज सेवा की गतिविधियों के ज़रिए सेवा दिवस के तौर पर मनाते हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि PM Modi आज कैसे भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे और उन्होंने इसके लिए कितना संघर्ष किया है.

जब RSS से जुड़ा PM Modi का नाता

भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन-पोषण उत्तरी गुजरात के एक छोटे से गाँव में हुआ था. उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन हासिल की, जहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की. 1970 के दशक की शुरुआत में, मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए, जो एक हिंदू समर्थक राष्ट्रवादी संगठन है. वो जल्द ही RSS की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में एक्टिव हो गए, और जल्द ही संगठन में ऊपर उठने लगे. RSS के साथ उनके लंबे जुड़ाव ने उनकी सोच को आकार देने में अहम भूमिका निभाई और बाद में उनकी राजनीतिक बढ़त में अहम भूमिका निभाई.

पूरे गुजरात पर ऐसे किया था राज

1987 तक, मोदी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होकर फॉर्मल पॉलिटिक्स में आ गए. उसी साल, उन्हें पार्टी की गुजरात यूनिट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया. अगले दस सालों में, वे गुजरात में BJP का असर बढ़ाने में पूरी तरह से शामिल रहे. PM मोदी की ऑर्गनाइज़ेशनल स्किल्स और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ने BJP को 1995 के गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में बड़ी जीत दिलाने में मदद की, जिससे पार्टी राज्य में अपनी पहली सरकार बना पाई. इससे पहले, 1990 में, वे गुजरात में कोएलिशन सरकार बनाने में भी BJP की भूमिका का हिस्सा थे. हालांकि, राज्य पर BJP की पकड़ ज़्यादा दिन नहीं रही, जो सितंबर 1996 तक ही चली.

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गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी

गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को “वाइब्रेंट गुजरात” का नाम दिया, जिसमें आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ज़ोर दिया गया. हालांकि, आलोचक राज्य में लगातार गरीबी, कुपोषण और कम साक्षरता की ओर इशारा करते हैं. 2014 के डेटा के अनुसार, 2013 तक गुजरात साक्षरता में 18वें और गरीबी में 14वें स्थान पर था. जबकि महिलाओं की शिक्षा और माँ की सेहत में सुधार दिखा, ग्रामीण और निचली जाति के समुदायों को कथित तौर पर राज्य की तरक्की से बहुत कम फ़ायदा हुआ.