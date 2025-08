Pariksha Pe Charcha 2025: PM Modi की ‘परीक्षा पे चर्चा’ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से किया गया सम्मानित, 3.53 करोड़ से अधिक लोगों ने किया था रजिस्ट्रेशन

Pariksha Pe Charcha 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहलों में से एक, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी), जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा MyGov के सहयोग से 2018 से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है, को “एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण” के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित कार्यक्रम के आठवें संस्करण के दौरान प्राप्त 3.53 करोड़ वैध पंजीकरणों की अभूतपूर्व उपलब्धि का जश्न मनाती है।

परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित और संचालित एक अनूठा वैश्विक मंच है, जहाँ वे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। यह पहल परीक्षा के मौसम को सकारात्मकता, तैयारी और उद्देश्यपूर्ण सीखने के उत्सव में बदल देती है, जिससे परीक्षाएँ तनाव के बजाय प्रोत्साहन का समय बन जाती हैं।

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणपत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव; केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद; स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार; MyGov के सीईओ नंद कुमारम; और शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अन्य प्रमुख हितधारक भी उपस्थित थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक ऋषि नाथ ने इस रिकॉर्ड को मान्य और घोषित किया।

Pariksha Pe Charcha Sets a World Record!

