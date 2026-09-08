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झूठ की गूंज…राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ पर पीएम मोदी ने किया जोरदार प्रहार, कहा- देश का युवा सच की आवाज के साथ

PM Modi on Rahul Gandhi: पीएम मोदी ने वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की छात्रों की गूंज पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि देश का युवा झूठ की गूंज के बजाय सच की आवाज के साथ आगे बढ़ता है.

By: Sohail Rahman | Published: September 8, 2026 3:11:09 PM IST

पीएम मोदी ने राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' पर किया प्रहार
पीएम मोदी ने राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' पर किया प्रहार


PM Modi on Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश का युवा ‘झूठ की गूंज’ के बजाय सच की आवाज के साथ आगे बढ़ता है. ऐसा लग रहा था कि यह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके ‘छात्रों की गूंज’ कैंपेन पर एक तरह से कटाक्ष था. प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन और देश को समर्पित करने के लिए शहर के अपने दौरे के दौरान कही.

‘झूठ की गूंज’ से फरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है. सच की हुंकार के साथ चलता है. सच की हुंकार के लिए चलता है.

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पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा?

पीएम मोदी ने मंगलवार को वडोदरा में ‘नमो फॉर विकसित भारत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश भर में 5.5 मिलियन परिवारों ने अपनी छतों पर सोलर प्लांट लगाए हैं और इनमें से 1.1 मिलियन परिवार गुजरात से हैं. यहां बहुत से परिवार बिजली बनाने वाले बन गए हैं. इससे अनगिनत युवाओं के लिए रोजगार के मौके बने हैं – प्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस तक और कई नए वेंडर आए हैं.



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राहुल गांधी के कार्यक्रम पर किया प्रहार

इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए ‘छात्रों की गूंज’ पर जबरदस्त प्रहार किया. राहुल गांधी के नेतृत्व वाला यह कैंपेन क्वेश्चन पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों – जैसे कि NEET विवादों पर फैले गुस्से को दिखाता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को अधिकारियों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि BookMyShow टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर फ्री रजिस्ट्रेशन को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए पीएम मोदी के वडोदरा इवेंट में भारी भीड़ आने की उम्मीद थी. अपनी तरह की पहली पहल में मंगलवार के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को BookMyShow के जरिए फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया गया था, जिसमें वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) रजिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था. इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और रजिस्ट्रेशन खुलने के एक घंटे के अंदर सभी सीटें बुक हो गईं.

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Tags: pm modirahul gandhi
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