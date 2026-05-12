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Online Classes: Work From Home के बाद अब स्कूलों पर भी ताला? पीएम मोदी का बड़ा संकेत; अब कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई

Online Classes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नागरिकों से आग्रह किया कि वो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से जुड़ी वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें. हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए

By: Heena Khan | Published: May 12, 2026 10:37:57 AM IST

'वर्क फ्रॉम होम' की फिर वापसी
'वर्क फ्रॉम होम' की फिर वापसी


Online Classes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नागरिकों से आग्रह किया कि वो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से जुड़ी वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें. हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने सुझाव दिया कि स्कूल ईंधन के उपयोग को कम करने के प्रयासों के तहत अस्थायी रूप से ऑनलाइन क्लास आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं.

अब होंगी ऑनलइन क्लास 

डिजिटल तकनीक की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, PM मोदी ने कहा कि वर्चुअल संचार और रिमोट वर्क अब आसान और अधिक सुलभ हो गए हैं. उन्होंने सरकारी और निजी दोनों संगठनों से आग्रह किया कि वो जहां भी संभव हो, ईंधन बचाने में मदद के लिए ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ की व्यवस्था और वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता दें. अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं स्कूलों से भी अपील करूंगा कि कुछ समय के लिए, वे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था पर काम करें.

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ईंधन का संकट 

PM मोदी ने नागरिकों को मौजूदा वैश्विक स्थिति के दौरान ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए मेट्रो सेवाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया. ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत मध्य पूर्व में तनाव के बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव का सामना कर रहा है. भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, और कीमतें तब बढ़ गई हैं जब ईरान ने कथित तौर पर ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ (Strait of Hormuz) के माध्यम से यातायात बाधित कर दिया था – यह खाड़ी का एक प्रमुख मार्ग है जिससे सामान्य समय में वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है.

भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा जिसमें लगभग 50 प्रतिशत कच्चा तेल, लगभग 60 प्रतिशत लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति और अधिकांश लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की खेप शामिल है – ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ से होकर गुजरता है. वैश्विक तेल बेंचमार्क में भी सोमवार को भारी उछाल दर्ज किया गया. ब्रेंट क्रूड वायदा चार अमेरिकी डॉलर और चार सेंट, या 3.99 प्रतिशत बढ़कर 105 अमेरिकी डॉलर और 33 सेंट प्रति बैरल हो गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड चार अमेरिकी डॉलर और 43 सेंट, या 4.64 प्रतिशत बढ़कर 99 अमेरिकी डॉलर और 85 सेंट प्रति बैरल हो गया.

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Tags: online classespm modiWork From Home
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