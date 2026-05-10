पेट्रोल-डीजल और सोना-चांदी की खरीदारी घटाइए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए; पीएम मोदी ने कि आर्थिक देशभक्ति की अपील

PM Narendra Modi on Economic Patriotism: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रविवार को नागरिकों से आग्रह किया कि वे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच देशभक्ति की एक व्यापक और अधिक व्यावहारिक परिभाषा को अपनाएं, और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक विकल्पों के माध्यम से राष्ट्र की आर्थिक मजबूती में योगदान दें.

पश्चिम एशिया के संघर्षों, सप्लाई चेन में रुकावटों और बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय चरित्र की एक परीक्षा बताया, जो कर्तव्य की पारंपरिक धारणाओं से कहीं आगे तक जाती है.

पीएम ने समझाया इस वक्त की देशभक्ति का मतलब

PM मोदी ने कहा कि देशभक्ति का मतलब केवल सीमा पर अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा रखना ही नहीं है. आज के समय में, बात ज़िम्मेदारी से जीने और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की है. प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल, सप्लाई चेन की चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद करने के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया.

पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें

PM मोदी ने भारत के लोगों से आग्रह किया कि वे जहां भी उपलब्ध हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करें; कार-पूलिंग चुनें और सामान के परिवहन के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का भी समर्थन किया.

वर्क फ्रॉम होम पर की ये बड़ी बात

पीएम ने राष्ट्रीय हित में कोविड-काल के दौरान अपनाए गए कार्य-कुशलता के उपायों को फिर से शुरू करने का आह्वान किया, जिनमें ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम करना), ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग शामिल हैं.

विदेश जानें से करें परहेज- पीएम

PM मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि वे विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए विदेश में छुट्टियां मनाने और विदेश में होने वाली शादियों में जाने से बचें. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे एक साल तक गैर-ज़रूरी सोने की खरीदारी से बचें. उन्होंने परिवारों से खाने के तेल की खपत कम करने को भी कहा, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इससे देश की आर्थिक सेहत और व्यक्तिगत सेहत, दोनों को फ़ायदा होगा.

उन्होंने लोगों को ‘मेड-इन-इंडिया’ और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें जूते, बैग और एक्सेसरीज़ जैसी रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें शामिल हैं.

पीएम ने किसानों से की ये अपील

प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा कि वे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50 प्रतिशत तक कम करें और खेती में डीज़ल पंपों के बजाय सौर-ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप अपनाएं. उन्होंने आम लोगों से घरेलू पर्यटन को चुनने के लिए भी कहा.

होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), जो मध्य-पूर्व से तेल की आपूर्ति के लिए एक ज़रूरी समुद्री मार्ग है, अमेरिका-इज़रायल की सेनाओं और ईरान के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद से दो महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़ा है. इस रुकावट के कारण तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. तेल की कीमतों में आए इस झटके के व्यापक असर के कारण, कई अन्य आयातित वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घट रहा है.