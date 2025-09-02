टैरिफ वॉर से निपटने के लिए PM Modi का नया प्लान, भारत में चलेगा ऐसा अभियान; ठिकाने आ जाएगी Trump की अक्ल

BJP Campaign Amidst Tariff War: देश विदेश से आयात निर्यात के चलते भारत कहीं-न कहीं अन्य देशों पर निर्भर होता जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसी का फायदा उठाते हुए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। जिसके बाद भारतीय सरकार अमेरिकी सरकार से खफा है। वहीँ अब इसी का बदला लेने के लिए बीजेपी सरकार ने एक नै रणनीति बनाई। दरअसल भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लाल किले से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें, टैरिफ वॉर से निपटने के लिए बीजेपी (BJP) सरकार की ये एक रणनीति है।

चलाया जाएगा अभियान

आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा 25 सितंबर यानी ‘दीनदयाल उपाध्याय जयंती’ से 25 दिसंबर यानी ‘अटल बिहारी वाजपेयी जयंती’ तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाएगी। जिसके चलते देश भर में व्यापारी, उद्योग, किसान, महिला और उद्यमी सम्मेलन और पदयात्राएँ आयोजित की जाएँगी। इस दौरान लोगों को स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए जागरूक किया जाएगा। ये वो उत्पाद होते हैं जिनका निर्माण देश में ही होता है।

त्योहारों में खरीदने पड़ेंगे उत्पाद

आपकी जानकारी के लिए बता दें, त्योहारों के मौसम में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोगों, दुकानदारों और उद्यमियों को प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दीपावली के दौरान लोगों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और उन्हें विदेशी प्रकाश उत्पादों के बजाय दीये खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

BJP ने जारी किए निर्देश

आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में अब फैसला भी लिया जा चुका है। अमेरिकी टैरिफ के बीच यह एक बड़ा कदम है। क्योंकि एक ओर भारत टैरिफ का जवाब देने के लिए अमेरिका के बजाय यूरोप और अन्य बाजारों में निर्यात की संभावनाएँ तलाश रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशी आयात कम करने के लिए स्वदेशी पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

