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जो लोग स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, वे जेलों में सड़… NEET पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो

PM Modi New Video Message: पीएम मोदी ने रविवार को स्टूडेंट्स के लिए एक नया वीडियो मैसेज जारी किया. इस वीडियो में, PM मोदी ने घोषणा की कि एग्जाम रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई गई है.

By: Shristi S | Last Updated: July 26, 2026 8:01:48 PM IST

NEET पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो
NEET पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो


PM Modi Video on Exam Reforms: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को स्टूडेंट्स के लिए एक नया वीडियो मैसेज (Video Message) जारी किया. इस वीडियो में, PM मोदी ने घोषणा की कि एग्जाम रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई गई है.

NEET पेपर लीक विवाद के बीच स्टूडेंट्स के लिए PM मोदी का यह तीसरा वीडियो मैसेज है.  रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मिनट 20 सेकंड का एक नया वीडियो जारी किया. पहले दो वीडियो की तरह, PM मोदी ने इस वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स शब्द से की.

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PM मोदी ने क्या कहा?

इस वीडियो में, PM मोदी ने कहा, फ्रेंड्स, भारत सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए लगातार कई कदम उठा रही है. जो लोग स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए हैं. हम कल पार्लियामेंट में कड़े नियमों वाले नए कानून के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना होगा.

उन्होंने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भरोसेमंद हो, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे. हमने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की लीडरशिप में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है. यह एग्जाम रिफॉर्म पर फोकस करेगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर, जल्द से जल्द आने वाले एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पक्का करेगी.

नंदन नीलेकणी कौन हैं? (Who is Nandan Nilekani?)

नंदन नीलेकणी इंफोसिस के फाउंडर हैं. वे आधार, UIDAI के पहले चेयरमैन भी थे. उन्होंने आधार प्रोजेक्ट को लीड किया. उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने डिजिटल इंडिया के सफर में अहम योगदान दिया है.

Tags: NEET Paper LeakPaper Leakpm modi
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