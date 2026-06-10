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रिकॉर्ड, विकास और विजन… भारत मंडपम में NDA बैठक; पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं. पद पर 4,399 दिन पूरे करने पर भारत मंडपम में आयोजित NDA की बैठक में उन्हें सम्मानित किया गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें.

By: Shristi S | Published: June 10, 2026 10:32:35 PM IST

पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें


PM Modi NDA Meeting Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं. पद पर 4,399 दिन पूरे करने पर भारत मंडपम में आयोजित NDA की बैठक में उन्हें सम्मानित किया गया. NDA नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल का सामना किया था.

पीएम ने कहा कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब जनता एक स्थिर और निर्णायक सरकार का कामकाज देख रही है. नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए, PM मोदी ने कहा कि जनता के भरोसे ने NDA को आगे बढ़ते रहने की ताकत दी है. NDA की बैठक में PM के भाषण की 10 मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

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1- 2014 में नई उम्मीदों का सफर शुरू हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में NDA की जीत सिर्फ़ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों के लिए नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के उदय का प्रतीक थी. कांग्रेस से निराश होकर जनता ने NDA पर भरोसा जताया, और पिछले 12 वर्षों में उस भरोसे को और मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं.

2- PM मोदी ने ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ पर निशाना साधा

अपने संबोधन में PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बरसों तक देश को यह बताया गया कि भारत की विकास दर धीमी रहेगी. उन्होंने कहा कि उस दौर को ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ का नाम देना गलत था, क्योंकि विफलता सरकारों की थी, लोगों की नहीं. मोदी ने जोर देकर कहा कि इसे ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ कहा जाना चाहिए था.

3- अटल सरकार ने विकास का रास्ता दिखाया

प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ही थी जिसने सबसे पहले देश को तेज़ विकास की झलक दिखाई थी. हालांकि, 2004 के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी, जिससे विकास की गति धीमी पड़ गई और घोटालों का दौर शुरू हो गया.

4- 2014 के बाद विकास की एक नई कहानी लिखी गई

मोदी ने कहा कि 2014 में NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद, देश ने देखा कि जब नीयत, नीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं तो विकास की गति कैसे तेज़ होती है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों की कहानी सिर्फ़ आँकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है.

 5- ‘NDA ग्रोथ रेट’ और ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ के बीच अंतर बताया

प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि जो काम दशकों से अधूरे पड़े थे, वे 12 साल में कैसे पूरे हो गए. उन्होंने कहा कि यह ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ और ‘NDA ग्रोथ रेट’ के बीच का अंतर दिखाता है. पुरानी व्यवस्था लोगों को इंतज़ार करवाती थी, जबकि मौजूदा व्यवस्था समय पर नतीजे देती है.

6- 7.7 प्रतिशत ग्रोथ रेट का ज़िक्र

PM मोदी ने कहा कि जहां दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत ने 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल की. ​​उन्होंने बताया कि 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही में भारत की ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही. उन्होंने कहा कि भारत अभी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.

7. आकांक्षी भारत ही विकसित भारत की नींव 

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का आकांक्षी भारत ही विकसित भारत की गारंटी है. उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मिडिल क्लास की मुख्य भूमिका है, और सरकार उनकी जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

8- मिडिल क्लास के लिए टैक्स में राहत

PM मोदी ने बताया कि 2014 से पहले, मिडिल क्लास पर जटिल टैक्स सिस्टम और नियमों का बोझ था. आज, ₹12 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स-फ्री है. फेसलेस टैक्स सिस्टम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने आम नागरिक का जीवन आसान बना दिया है.

9. सेमीकंडक्टर, AI और ड्रोन जैसे सेक्टर पर ज़ोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनर्जी, सेमीकंडक्टर, जरूरी मिनरल्स, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रणनीतिक सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने ज़ोर दिया कि इन सेक्टर में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए जरूरी है.

10- जन-भागीदारी पर ज़ोर

अपने भाषण के आखिर में, PM मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में सरकार और समाज की साझेदारी से बड़े बदलाव आए हैं. नागरिकों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान स्वच्छता अभियान और डिजिटल पेमेंट अपनाने जैसी पहल भी शामिल हैं. राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी सच हो पाएगा जब हर राज्य विकास की दौड़ में आगे बढ़ेगा और आने वाले दशक को उपलब्धियों से भरे उत्कृष्टता के दशक में बदल देगा.

Tags: delhinarendra modinda
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