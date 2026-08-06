फ्रेंडशिप डे की तरह मनाएं ‘Handloom Day’, शेयर करें GRWM वीडियो; पीएम मोदी ने 7 अगस्त को लेकर की खास अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि देश 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को कभी भूल नहीं सकता. पीएम ने जोर देकर कहा कि इस आंदोलन ने देश की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी और यही ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बुनियाद बना. अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट होकर सामने आए थे. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने देशवासियों से कल, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाने की अपील की है.

देशवासियों से हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह

प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि हाल ही में सबने बड़े उत्साह के साथ ‘फ्रेंडशिप डे’ मनाया था. उन्होंने अपील की कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी उसी गर्मजोशी और उत्साह के साथ मनाया जाए. उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस मनाना दरअसल उन गरीब बुनकर परिवारों का सम्मान करना है, जो अपने घरों में खड्डियों पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन और ताने-बाने तैयार करते हैं.

‘बनाएं और शेयर करें GRWM वीडियो’

पीएम मोदी ने लोगों से हैंडलूम प्रोडक्ट्स (हथकरघा उत्पादों) को अपनाने और अपने हैंडलूम आउटफिट्स में ‘GRWM’ (Get Ready With Me) वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के साथ शेयर करने की खास अपील की. उन्होंने कहा कि इससे दूसरे लोग भी हैंडलूम प्रोडक्ट्स अपनाने के लिए प्रेरित होंगे. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए हमारे छोटे और गरीब बुनकर परिवारों का आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध होना बेहद जरूरी है.

Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular. Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media. Don’t forget to use #NationalHandloomDay. pic.twitter.com/zoFdTXphRL — Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026

उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वे हैंडलूम प्रॉडक्ट्स खरीदें, उन पर वीडियो बनाएं और उन्हें देश-दुनिया के सामने रखें. मोदी जी ने कहा कि ऐसा करने से हमारे बुनकर भाइयों और बहनों का हुनर और काबिलियत पूरी दुनिया के सामने आ सकेगी.