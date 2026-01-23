Home > देश > ‘दोषियों को होगी जेल’, सबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी ने किया बड़ा वादा; LDF-UDF का खेल खत्म!

PM Modi Sabarimala Promise : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के लोगों से एक बड़ा वादा कर दिया है. उन्होंने कहा कि "अगर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो सबरीमाला सोने के नुकसान की जांच की जाएगी. साथ ही दोषियों को जेल भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है."

By: Preeti Rajput | Published: January 23, 2026 3:01:08 PM IST

PM Modi Sabarimala Promise : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को केरल के लोगों से एक बड़ा वादा कर दिया है. पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में ये बातें कही हैं. प्रधानमंत्री यहां कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई और प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दिया. उन्होंने कहा कि “अगर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो सबरीमाला सोने के नुकसान की जांच की जाएगी. साथ ही दोषियों को जेल भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है.”

पीएम मोदी ने किया वादा 

ANI के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “पूरे देश को हम सभी को भगवान अयप्पा का अटूट विश्वास है. लेकिन LDF सरकार ने सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है. अब यहां से सोने की चोरी की भी खबरें सामने आ रही हैं. भगवान के ठीक बगल से सोना चोरी होने की खबरें मिल रही हैं. मैं आप सभी को एक बात साफ कर देता हूं. जैसे ही यहां इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी. चोरी के इन आरोपों की जांच शुरु से और पूरी तरह से होगी. सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा.”

आखिर क्यों लिया ये फैसला? 

बता दें कि  सबरीमाला सोने की चोरी के मामले पर चल रहे विवाद के बीच आई है. जिसके बाद इस मामले में राजनीतिक तूफाम थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह मामला मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों के फ्रेम और रक्षक मूर्तियों  को ढकने वाली प्लेटों से सोने की कथित हेराफेरी से जुड़ा है. फिलहाल इस मामले की जांच राज्य हाई कोर्ट के आदेश पर केरल पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है.

LDF और UDF पर साधा निशाना 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “दशकों से, LDF और UDF दोनों ने तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की है, जिससे शहर को बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रखा गया है. लेफ्ट और कांग्रेस हमारी जनता कीज़रूरतों को पूरा करने में लगातार नाकाम रहे हैं. हालांकि, हमारी BJP टीम ने पहले ही एक विकसित तिरुवनंतपुरम की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. इस शहर के लोगों से, मैं कहता हूं: विश्वास रखें—जो बदलाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वह आखिरकार आ रहा है.” पीएम मोदी ने आगे कहा कि “तिरुवनंतपुरम, पूरे देश के लिए, एक मॉडल शहर बनेगा. मैं तिरुवनंतपुरम को भारत के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देता हूं .”

