SIR के बीच PM मोदी का ममता पर बड़ा हमला! बोले-पश्चिम बंगाल को जंगलराज से बाहर निकालना जरूरी, विकास में रोड़ा है TMC

PM Modi: जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की बिहार से तुलना करते हुए कहा,'आज देश तेज़ी से विकास चाहता है. बिहार ने एक बार फिर विकास के लिए NDA सरकार को भारी बहुमत दिया है. बिहार ने बंगाल में BJP की जीत का रास्ता भी साफ कर दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: December 20, 2025 8:45:58 PM IST

West Bengal: पश्चिम बंगाल में (SIR) खत्म होने के बाद वहां की ममता बनर्जी सरकार केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर रही है. इस बीच शनिवार (20 दिसंबर) को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के रानाघाट के ताहिरपुर नेताजी पार्क में एक रैली को वर्चुअली संबोधित किए है. इस संबोधन के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना की है. पीएम मोदी ने कहा कि  ‘पश्चिम बंगाल को भी ‘जंगल राज’ (अराजकता) से आज़ाद होना चाहिए.’ खराब विजिबिलिटी के कारण उनका हेलीकॉप्टर ताहिरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर पाया, जिसके कारण उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट लौटना पड़ा है.
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की तुलना बिहार से की और कहा कि ‘आज देश तेज़ी से विकास चाहता है. बिहार ने एक बार फिर विकास के लिए NDA सरकार को भारी बहुमत दिया है. बिहार ने बंगाल में भी बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है. बिहार ने ‘जंगल राज’ के शासन को ज़ोरदार आवाज में खारिज कर दिया है. 20 साल बाद भी उन्होंने बीजेपी-NDA को पहले से ज़्यादा सीटें दी है. अब हमें पश्चिम बंगाल में ‘जंगल राज’ से छुटकारा पाना है.’

TMC चाहे तो विरोध करे, लेकिन…

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए, पीएम मोदी ने आगे कहा कि ‘TMC बीजेपी का विरोध करना चाहती है. वे हमारा ज़ोरदार, बार-बार, पूरी ताकत से विरोध करें. मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के विकास में बाधाएं क्यों डाली जा रही है. आप मोदी का विरोध कर सकते है, लेकिन बंगाल के लोगों को दुखी न करें. उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न करें. उनके सपनों को तोड़ने का पाप न करें। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि बीजेपी को एक मौका दें…’

बंगाल के विकास में बाधा डालने के लिए TMC पर आरोप

शासन में बदलाव का आह्वान करते हुए, पीएम मोदी ने राज्य में ‘डबल-इंजन सरकार’ के लिए बीजेपी के आह्वान को दोहराते हुए कहा, “हम बंगाल में बीजेपी की डबल-इंजन सरकार चाहते हैं जो बंगाल की खोई हुई शान वापस ला सके. आज भी पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाएं रुकी हुई हैं. पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को राजनीतिक विरोध से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया है. PM ने आगे कहा, “अगर ममता बनर्जी मोदी का विरोध करना चाहती हैं, तो करें. अगर वह BJP का विरोध करना चाहती हैं, तो करे. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह बंगाल के विकास में रुकावट क्यों डाल रही है?’

Tags: kolkatapm modiRanaghatTaherpur netaji parkTMCwest bengal
