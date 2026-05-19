PM Modi Italy Visit: चीन की उलटी गिनती शुरू? PM मोदी और मेलोनी लेने जा रहे ऐसा फैसला; पाकिस्तान की बढ़ेगी बेचैनी

PM Modi Italy Visit: दुनियाभर के कई देश संकट से गुजर रहे हैं और उस संकट की वजह ईरान-इजराइल वॉर है. इस जंग की आग कब दुनियाभर में फ़ैल गई पता ही नहीं चला. इस दौरान भारत को भी कई बड़ी चीजों का नुकसान झेलना पड़ा. इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो भारत के लिए राहत बन सकती है तो पाक और चीन के लिए बेचैनी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मिशन के साथ पाँच देशों की यात्रा पर निकल पड़े हैं. संघर्ष के बीच PM मोदी के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि जहाँ दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं. जो मध्य पूर्व के संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. वहीं अब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने UAE, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में एक शानदार रणनीतिक दाँव चलकर, कल के एक बेहतर भारत के लिए रास्ता तैयार किया है. चलिए जान लेते हैं कि PM मोदी ने इस दौरे का फैसला क्यों लिया है.

पाक और चीन तो गया!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, इटली की राजधानी रोम में एक और नया अध्याय लिखा जाने वाला है. इस अध्याय में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीन के पतन के लिए एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद, पाकिस्तान और चीन में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुँच चुके हैं, जो उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है.

Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, अब रेट में कितनी हुई बढ़ोतरी, तेल लेने से पहले जान लें लेटेस्ट प्राइस

खत्म होगा चीन का वर्चस्व

जानकारी के मुताबिक आज, PM मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी. एजेंडे में शामिल विषयों में एक ऐसा मुद्दा भी है, जिस पर चीन और पाकिस्तान दोनों का भविष्य सीधे तौर पर टिका हुआ है. साथ ही बता दें कि विशेष रूप से, हम यहां ‘इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (IMEC) की बात कर रहे हैं. IMEC महज़ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है बल्कि ये आधुनिक युग का एक ऐसा ‘सिल्क रूट’ है, जिसे भारत और मध्य पूर्व के बीच साझेदारी को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस कॉरिडोर पहल के तहत, रेलवे, सड़कों, ऊर्जा पाइपलाइनों और समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली डिजिटल केबलों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा. जिस पल यह परियोजना पूरी होगी, वैश्विक व्यापार का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा, और चीन का वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.

Haryana Crime: शर्मनाक! रात में बछिया को खोलकर झाड़ी में ले गया युवक, फिर उतारे कपड़े और करने लगा घिनौना काम, तभी…