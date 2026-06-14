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भारत के DNA में है…,फ्रांस में बोले पीएम मोदी; AI और स्टार्टअप्स को लेकर किया बड़ा एलान

PM मोदी ने कहा कि भारत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर इनोवेट कर रहा है. भारत एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए नए सॉल्यूशन बना रहा है और ग्लोबल ज़रूतों को पूरा करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है. अपने रिफॉर्म प्रोग्राम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता. रिफॉर्म का यह सिलसिला जारी रहेगा और स्टार्टअप्स और इनोवेशन को और मज़बूत करेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 5:27:30 PM IST

इनोवेशन भारत के DNA में है-पीएम मोदी
इनोवेशन भारत के DNA में है-पीएम मोदी


PM Modi:  पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को फ्रांस के नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेताओं ने मिलकर इंडिया इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने एक मजबूत इनोवेशन सिस्टम बनाया है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में स्टार्टअप की संख्या और बढ़ेगी.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इनोवेशन है. इनोवेशन भारत के DNA में है. हमारी प्राथमिकता ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना है जो मानवता की सेवा करें और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं. उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी बहुत पोटेंशियल है, और देश नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रहा है.

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फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुएल मैक्रों के साथ ‘भारत इनोवेट्स’ के लॉन्च कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,” आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है.आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है. इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए मानसिकता के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है. हमारे नौजवानों के विश्व-स्तरीय समाधान को वैश्विक मंच पर लाने का माध्यम ही ‘भारत इनोवेट्स’ है…”

रिफॉर्म एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता: PM मोदी

PM मोदी ने कहा कि भारत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर इनोवेट कर रहा है. भारत एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए नए सॉल्यूशन बना रहा है और ग्लोबल ज़रूतों को पूरा करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है. अपने रिफॉर्म प्रोग्राम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता. रिफॉर्म का यह सिलसिला जारी रहेगा और स्टार्टअप्स और इनोवेशन को और मज़बूत करेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-फ्रांस का रिश्ता सिर्फ़ ट्रेड या स्ट्रेटेजिक सहयोग के बारे में नहीं है, बल्कि यह शेयर्ड वैल्यूज़ और शेयर्ड विज़न पर आधारित है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता कनेक्शन, विश्वास, इनोवेशन और प्रेरणा से जुड़ा है. इस मज़बूत पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए, भारत और फ्रांस नई टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च और फ्यूचर-ओरिएंटेड एरिया में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं.

 तीन दिनों तक चलेगा इंडिया इनोवेट्स 2026

यह इवेंट 14 जून से 16 जून तक भारत, फ्रांस और दुनिया भर के दूसरे देशों के स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक साथ लाने के लिए ऑर्गनाइज़ किया जा रहा है. इसे इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ़ इनोवेशन का एक खास इवेंट माना जाता है, जिसका मकसद नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बिज़नेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है.

PM मोदी ने कहा कि भारत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर इनोवेट कर रहा है. भारत एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए नए सॉल्यूशन बना रहा है और ग्लोबल ज़रूरतों को पूरा करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है. अपने रिफॉर्म प्रोग्राम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता. रिफॉर्म का यह सिलसिला जारी रहेगा और स्टार्टअप्स और इनोवेशन को और मज़बूत करेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-फ्रांस का रिश्ता सिर्फ़ ट्रेड या स्ट्रेटेजिक सहयोग के बारे में नहीं है, बल्कि यह शेयर्ड वैल्यूज़ और शेयर्ड विज़न पर आधारित है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता कनेक्शन, विश्वास, इनोवेशन और प्रेरणा से जुड़ा है. इस मज़बूत पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए, भारत और फ्रांस नई टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च और फ्यूचर-ओरिएंटेड एरिया में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं.

Tags: pm modi
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