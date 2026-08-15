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PM Modi Speech: विकसित भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक…पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या-क्या कहा? यहां पढ़ें पूरा भाषण

PM Modi Independence Day Speech: पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बातें रखीं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 15, 2026 12:20:11 PM IST

पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण
पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण


PM Modi Independence Day Speech: पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है. इस दौरान पीएम ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है. उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक पल है. आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है. इसके अलावा, पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत का एक बड़ा सपना है- 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाना.

इस सपने को पूरा करने की ताकत और संकल्प 140 करोड़ भारतीयों से मिल रहा है. जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश खुद को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय करता है तो इससे पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश जाता है. भारत के इस लक्ष्य से दुनिया की नजर में भारत की छवि बदल रही है और दुनिया भारत को नए तरीके से देख रही है.

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पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ चीजें मैंने बताई है लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं. मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं. देश यानी केवल सरकार नहीं होती है, देश का मतलब हर नागरिक जुड़ता है. क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो हम बहुत सुनते हैं, आने वाले 1 दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हों, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए.

भारत का बैंक भी टॉप 5 बैंकों में होना चाहिए

भारत का भी एक बैंक टॉप 5 बैंकों में भी होना चाहिए. समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए. क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए. हमारे ऐसे ब्रांड हों, जिससे दुनिया आकर्षित होती है. हमारे ब्रांड हमारी पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, हमें इसके लिए काम करना होगा. मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी ये दायित्व है कि हमें अपने सुधारों की गति बढ़ानी होगी. हम बीते हुए काल के नीति नियमों पर नहीं चल सकते हमें आने वाले काल के अनुसार नीति नियमों को गढ़ना होगा.

शक्ति की सप्त धारा का किया आह्वान

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने ‘शक्ति की सप्त धारा’ का आह्वान करता हूं. आने वाले 5-7 साल में, जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ उस ‘सप्त धारा’ के सामर्थ्य से उसकी शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई और गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाले सामर्थ्य देंगे. इसके साथ-साथ देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का भी भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी. आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं तो उसकी पहली शक्ति मैन्यूफैक्चरिंग पावर इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति कृषि और खाद्य उत्पादन है. मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति प्रौद्योगिकी और नवाचार है. सप्त धारा की चौथी शक्ति गति शक्ति है. हमारी पांचवी सप्त धारा की शक्ति रक्षा बल है. हमारी सप्त धारा की छठी शक्ति ग्रीन इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी है. हमारी सप्त धारा की सांतवीं धारा भारत की सॉफ्ट पावर है और दुनिया के लिए इसका अपना भी महत्व है.

आत्मनिर्भर भारत पर कही ये बात

पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ एयरकंडीशनर चेंबर में बैठकर सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 1 दशक में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया. जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाजें आती थीं, अब वो आवाजें सुनाई नहीं देती है.

देश के राजनीतिक दलों से की अपील

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के साये में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आइए उन महिलाओं का सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं और बहनों को विधानसभाओं और लोकसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति गढ़कर अपना योगदान दें. यह समय की मांग है और मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि आइए महिला आरक्षण लागू करके महिलाओं के सम्मान में शामिल होइए. आप इसका श्रेय ले सकते हैं, आप वाह-वाही बटोर सकते हैं, लेकिन कृपया हमारी माताओं और बहनों को उनका हक जरूर दीजिए.

21वीं सदी की चुनौतियों को खत्म करना अनिवार्य

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में दशकों पुरानी चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है. नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां-बाप के सपनों को चूर-चूर कर दिया. इस नक्सलवाद ने चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, वहां की बड़ी आबादी को दबोचकर रखा था, बंदूक की नोंक पर दबोचकर रखा था और संविधान की धज्जियां उड़ा दी थीं और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3500 से ज्यादा हमारे पुलिस सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए.

युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस-जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले. 2014 में आपने हमें जब मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली-माओवादी हिंसा, आखिरी सांस भी शायद रहने की ताकत नहीं रही. हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं, हिंसा और अराजकता के वे रास्ते खोज रहे हैं. समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति-भांति के दांव खेल रहे हैं, इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा.

एनर्जी सिक्योरिटी पर की बड़ी बात

एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमें वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है. 2014 से पहले मतलब आज से 12 साल पहले हमारे देश में केवल 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी. 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है. ये होती है रफ्तार.

सेमीकंडक्टर पर कही ये बात

पीएम मोदी ने कहा कि देश आजाद होने के बाद विश्व में सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी. हमारे यहां भी बातें होती थी लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए. आज की डिजिटल दुनिया और तकनीक में हम चिप का महत्व समझते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, हर किसी में चिप अनिवार्य है. इसके बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा होती है. इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है. 3 प्लांट शुरू हो गए हैं. आने वाले 7-8 साल में और प्लांट शुरू होने वाले हैं.

दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं जीना है

पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में हमारा दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर रह कर नहीं जीना है. हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए. दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिलता है लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता. इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है. अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद करनी है इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं.

डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा, खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, इतना ही नहीं आधुनिक युग को लेकर भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया.

Tags: home-hero-pos-1narendra modi
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