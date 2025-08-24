‘संतुष्ट होना मेरे स्वभाव में नहीं…’, GST के बाद इनकम टैक्स में होगा बड़ा बदलाव, PM Modi ने किया एलान

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएसटी में बदलाव करने का एलान किया है। हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में आयकर विधेयक, 2025 के पारित होने की घोषणा के बाद सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम को बोलते हुए कहा कि, “अब जब बहुत सारे लक्ष्य हासिल हो गए हैं, तो संतुष्ट होना मेरे स्वभाव में नहीं है। सुधारों के बारे में हमारी सोच भी यही है। हम भविष्य के लिए तैयारी करते रहते हैं। हमें आगे बढ़ते रहना है। मैं सुधारों का एक नया शस्त्रागार लेकर आ रहा हूं। हम इसके लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर लगाया आरोप

इसके अलावा, पीएम मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, उद्योग को ऊर्जा देंगे, उपभोग को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, उन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इस कदम के तहत, उनकी सरकार अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर रही है, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, प्रक्रियाओं और स्वीकृतियों को डिजिटल बना रही है, और कई अपराधों को अपराधमुक्त कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने लोगों को वोट बैंक की राजनीति में उलझाए रखा। उन्होंने चुनावों से आगे कभी नहीं देखा और उनका मानना ​​था कि अत्याधुनिक तकनीक विकसित देशों का क्षेत्र है और भारत को अपनी जरूरत की चीजें आयात करनी पड़ेंगी। यही वजह थी कि भारत कई देशों से पिछड़ गया।

अब बस चलाने की स्थिति में है पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम बार-बार बस से चूकते रहे।” अब भारत “बस चलाने” की स्थिति में है। उन्होंने अपनी घोषणा दोहराई कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि “बस से चूकना” इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के मामले में हुआ। मोदी ने कहा, “हम 3जी, 4जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हम ऐसा कब तक करते रहेंगे?” “इसलिए, 2014 में, भारत ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। भारत ने कोई भी बस न चूकने का फैसला किया और वास्तव में ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसलिए, हमने अपना पूरा 5G सिस्टम भारत में ही विकसित किया है। हमने 5G सिस्टम बहुत तेजी से बनाया और इसे पूरे देश में वितरित किया।”